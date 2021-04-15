Анна Щербакова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рано утром по московскому времени в четверг, 15 апреля 2021 года, в далекой японской Осаке сборная России по фигурному катанию начнет выступления на командном чемпионате мира 2021 года. Еще никогда наши не побеждали на этом турнире за всю историю проведения соревнований. Однако сейчас наши едут в ранге фаворитов после триумфа на ЧМ-2021 в Стокгольме.

В женском турнире по фигурному катанию в короткой программе за сборную России на командном ЧМ-2021 выступят две девушки. Это - чемпионка мира Анна Щербакова и вице-чемпионка Елизавета Туктамышева. Наши спортсменки будут выступать во второй разминке Туктамышева выйдет на лед в 11:38 по московскому времени, а Щербакова - через шесть минут. Закроет короткую программу - японка Рика Кихира.

Первая разминка:

1. Жиневра Лавиния Негрелло (Италия), 2. Габриэль Дэйлман (Канада), 3. Майя Маззара (Франция), 4. Леа Серна (Франция), 5. Элисон Шумахер (Канада), 6. Лара Наки Гутманн (Италия)

Елизавета Туктамышева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вторая разминка:

7. Карен Чен (США), 8. Каори Сакамото (Япония), 9. Брэди Теннелл (США), 10. Елизавета Туктамышева (Россия), 11. Анна Щербакова (Россия), 12. Рика Кихира (Япония)

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Она пройдет, начиная с 10:25 по московскому времени 15 апреля 2021 года. Эфир пройдет на сайте Первого канала и телеканале Eurosport 2.