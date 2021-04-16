Владимир Жириновский: «Россия выиграла третью мировую войну, не начав ее»

Владимир Жириновский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это была репетиция того, как в будущем будет остановлено начало третьей мировой термоядерной войны. Два президента найдут мужество её остановить и встретиться на нейтральной территории. Поэтому я бы посоветовал политологам и историкам зафиксировать 13 апреля как исторический день, когда была предотвращена третья мировая война. А в школах каждый год проводить урок мира. Потому что Россия выиграла третью мировую войну, не начав ее. Если бы началось нападение на Донбасс, мы бы встали на его защиту, и от Украины ничего бы не осталось. США и НАТО оказались бы в тяжелом положении: помочь Украине – третья мировая, не помочь – остаются в худшем положении. А сейчас все могут чувствовать себя уверенно – войны не будет. И это сделала Москва.

Американские санкции, по мнению лидера ЛДПР подтолкнут Россию быстрее развивать собственные институты. В то же время, тяжелых ограничений не будет, уверен Жириновский.

- Никто нас не отключит от системы SWIFT, VISA, MasterCard. Им нужны наши деньги. Никогда не отключат. Интернет никогда не отключат. Ибо интернет и финансовые структуры нужны всему миру, они зарабатывают на этом.

Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет 10 американских дипломатов в ответ на аналогичные действия США, но по мнению Жириновского, нужно поступить ещё жестче.

- Посол Антонов должен немедленно вылететь в Вашингтон и определить, какие дипломаты его покинут. А в ответ договориться, что взамен этих десятерых приедет 20 или 30 новых дипломатов. И попугать американцев, что мы можем отправить из Москвы 150 дипломатов. Им нужно это?

Однако, Жириновский предложил вести диалог не кнутом, а пряником. По его мнению, на действия США нужно предложить увеличить количество дипломатов на территории России и США.

- А лучше открыть консульства по всей нашей стране – у нас американские, а в США — русские. Пусть лучше дипломаты работают, а не пушки стреляют.

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