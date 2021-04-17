В Петербурге ФСБ задержан с поличным украинский консул: Возможные последствия

Украинский консул Александр Сосонюк был принят с поличным. Фото: peterburg.mfa.lt

Консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан оперативниками ФСБ во время встречи с гражданином России при получении данных закрытого характера из базы данных правоохранительных органов и ФСБ РФ. Такое сообщение распространил Центр общественных связей (ЦЩС) ФСБ утром 17 апреля. Как пояснили в ЦОС, деятельность украинского дипломата носит враждебный по отношению к России характер.

Само задержание произошло накануне 16 апреля. Украинский консул был принят, что называется, с поличным, сопротивление вряд ли оказывал и капсулу с салом, пардон, с ядом в одном из зубов не раскусил. Последнее, если кто не понял, - это просто шутка. Что касается сопротивления, то человек, который обладает дипломатическим статусом и имеет иммунитет, вряд ли будет усугублять ситуацию.

Тем более, что, по большому счету, ему ничего не грозит. Максимум, Сосонюка объявят в России персоной нон грата и вышлют на Украину. В украинском МИДе, кстати, уже объявили, что готовят симметричный ответ и сейчас лишь выбирают конкретную фамилию из списка российских дипломатов, кто будет выслан в Россию. Вот только есть нюанс – симметричность ответных действий обычно применяется при просто высылке тех или иных лиц, которых подозревают в какой-либо запрещенной деятельности. В этом случае, Сосонюка взяли с поличным. А у Украины явно нет на примете российского дипломата, которого бы удалось задержать при получении каких-то закрытых или секретных данных, составляющих государственную или военную тайну Незалежной. Впрочем, такие мелочи Киев давно перестали волновать.

В комментариях к этой новости в социальных сетях частенько встречаются издевательские замечания, что, мол, украинские дипломаты дошли до крайней степени деградации, и что от человека с такой фамилией ожидать провала операции было вполне закономерно. Однако. Все может оказаться не так уж и просто.

Использование дипломатической крыши для кадровых сотрудников разведки – дело в международных отношениях далеко не новое. Есть даже специальный перечень должностей в посольствах, на который назначаются штатные шпионы. И спецслужбы страны пребывания об этом прекрасно знают. Как правило, разведкой занимаются сотрудники аппаратов военного атташе, находящиеся на должностях второго или третьего эшелона сотрудники диппредставительства. Но вот что касается консулов, то они, как правило, сотрудниками разведки не являются. Консульская служба занимается защитой прав своих граждан и компаний своего государства на территории страны пребывания, а консул, даже если он не генеральный, а просто консул – дипломат слишком высокого ранга, чтобы рисковать им в случае провала. Но не стоит забывать, что мы имеем дело с Украиной.

Соответственно, в этой ситуации мы имеем дело либо с очень умелым разведчиком, который в списках Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге числится еще аж с 2012 года, либо действительно резидент украинской разведки послал обычного карьерного дипломата на встречу в силу кадрового дефицита в собственных рядах. Ответ на этот вопрос, несомненно, знают уже в ФСБ, но нам об этом вряд ли расскажут. Вполне возможно, что какая-то часть информации о настоящем роде деятельности Сосонюка всплывет в ходе судебного процесса над тем, кто передавал ему информацию, интересующую украинские спецслужбы. Но и это возможно лишь в том случае, если контакт украинского дипломата был реально завербован украинской разведкой, а не был искусно подставлен той же ФСБ и работал на самом деле на российскую спецслужбу и по ее заданию.

Напомним, что в России регулярно проходят судебные процессы над гражданами как Украины, так и России, которые пытаются достать секретную информацию, образцы вооружений или запчасти к ним, а также экономическую информацию стратегического характера. Последним по времени, например, был осужден к 12 годам колонии строгого режима бывший украинский футболист Василий Василенко, который пытался передать «Укроборонпрому» комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300. В любом случае, Сосонюку у нас в стране, напомним, не грозит ничего, кроме высылки на Украину. Он уже сейчас передан сотрудникам украинского диппредставительства и, по всей видимости, начал паковать чемоданы. Как максимум, Россия может закрыть Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге. Но вряд ли дело дойдет до этого, поскольку такой шаг, безусловно, вызовет такой же ответ со стороны Киева.