"В России мы, как в раю": Юлия Ковальчук рассказала о пандемии в Испании

Певица Юлия Ковальчук попала с корабля на бал: едва вернувшись из Испании в Москву, экс-"Блестящая" появилась на премии "Суперсемья-2021", где получила статуэтку "Суперстар мама года". Короткая кожаная юбка, высокие ботфорты, стройный силуэт - звезда выглядела роскошно, словно и не провела на изоляции эти долгие месяцы пандемии.

- Я позавчера приехала из Испании, где находилась в затяжном отпуске. Погода чудесная! Но я вам хочу сказать честно, что в России ситуация с коронавирусом несравнима с Европой - мы здесь живем в раю! - заявила Ковальчук kp.ru. - Там закрыто практически все, невозможно переезжать из города в город. Рестораны работают только до пяти часов вечера, везде комендантский час: после 22.00 на улицу выходить нельзя. И еще огромное количество всяких маленьких ограничений, которые в быту доставляют массу неудобств. Я была там недолго, а вот люди, которые живут постоянно, уже морально истощены. Им хочется спокойно погулять, полежать на пляже... Но такой возможности нет.

Певица Юлия Ковальчук в прекрасной форме после рождения дочери. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как вы пережили пандемию?

- Финансово пострадали все: люди творческих специальностей, и не только, остались без средств к существованию. Мы сидели без работы целый год, и сейчас только-только возвращаемся в прежнее русло. А что касается моральных переживаний, было сложно первые пару месяцев. На нас давило все, о чем вещали на радио, телевидении, в Сети... И от этой неизвестности мы сходили с ума. Но потом в какой-то момент расслабились, потому что невозможно уже было находиться постоянно в таком состоянии, это грозило нервным расстройством и другими страшными болезнями. И я в итоге приняла всю эту ситуацию: снова начала общаться, смеяться, готовить, писать какую-то музыку, хотя я вам честно скажу: вдохновения было немного! Так что пандемия оказалась непростым временем...

Шоу на сцене премии "Суперсемья-2021". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вы теперь официально супермама. Расскажите, как воспитываете дочку?

- Я очень терпеливая мама и жена. Я стараюсь быть ребенку другом и в то же время проявлять авторитет, чтобы дочь не села на шею и не свесила ножки. У нас пока один ребенок и конечно она чувствует, что весь мир крутится вокруг нее... Но в нашей семье (певица замужем за Алексеем Чумаковым. - Ред.) мама - это про строгость. Я запрещаю, я ограждаю, а папа... Папа - это сливочное масло, которое можно мазать на бутерброд и сладко кушать! Она еще не вьет из отца веревки, но уже аккуратно прощупывает, где можно папочку продавить. Леша жутко заботливый, жутко неспокойный в отношении дочки.

- Вы сказали "пока один ребенок". Значит, планируете еще рожать? Какая для вас идеальная разница в возрасте между детьми?

- Идеальная разница такая, чтобы детям было интересно друг с другом. Это до пяти лет. Например, у нас с сестрой семь лет разницы: это целая пропасть! Когда я хотела играть с ней, ей это было уже неинтересно. Но вообще, круто, когда в семье много детей разных возрастов. Поэтому дай бог каждому детей побольше. И нам тоже!

Гости премии "Суперсемья-2021". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вашей дочке 3,5 года, идеальная разница между детьми - 5 лет. То есть на ближайшие полтора года мы поняли ваши планы...

- Слушайте, да это планы на всю мою жизнь! Но тут уж как будет. Вообще, семья для меня - это то, ради чего маленькая девочка должна появляться на свет. Я не против феминисток, но все мое существо подсказывает: не просто так были созданы женщина и мужчина, не просто так из них появляются пары. В паре женщина чувствует себя полноценной, мужчина - самодостаточным. Единственно важное в этой жизни - дети, рождаются в паре. Семья для женщины это самое главное. Работа? Тоже хорошо. Если женщина умудряется совмещать семью с работой, это о-о-очень счастливая женщина. И я себя таковой считаю. Но если поставить на чашу весов семью и работу, конечно, я всегда выберу семью.

Ведущая премии Алика Смехова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А в чем секрет семейного счастья?

- Если бы я знала, я бы уже написала книгу и заработала миллионы!