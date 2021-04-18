Путин прикипел душой к Сибири

Президент России Владимир Путин у вездехода во время прогулки в тайге в Сибирском федеральном округе. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАС

ПОЧЕМУ ПУТИН ОТДЫХАЕТ В СИБИРИ

Неоднократно российский лидер проводил уик-энды в южной Сибири — почему именно эту часть страны он из раза в раз выбирает для краткого отдыха?

- Путин бывает и на Дальнем Востоке, и в Сочи, и в Крыму. В этом плане у него пристрастия по широкой географии, но, действительно, на несколько дней предпочитает все-таки уединяться в Сибири, он к ней прикипел душой.

ОТЧЕГО ПРЕЗИДЕНТ РИСКУЕТ

После кадров о том, как глава государства движется по тайге за рулем вездехода, возникли вопросы о безопасности.

- Он любит опасные путешествия и последователен в этих хобби. Его неоднократно пытались отговорить от рискованных путешествий, но он все равно в них отправляется.

ПОЕДЕТ ЛИ ПУТИН НА КЛИМАТИЧЕСКИЙ САММИТ

Президент США Байден пригласил коллег из России и Китая Путина и Си Цзиньпиня принять участие в климатическом саммите этим летом. Поедет ли российский президент на эту встречу?

- Нам надо проанализировать сначала вводные о том, как саммит будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать.