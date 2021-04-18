Песков рассказал, какой отдых предпочитает Путин

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер Владимир Путин любит разные уголки России, однако для уединенного отдыха он предпочитает Сибирь. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Видимо, он так прикипел все-таки душой к Сибири, он ее действительно любит», - предположил пресс-секретарь российского лидера в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин» отвечая на вопрос, почему глава государства предпочитает проводить свободное время именно в Сибири.

При этом представитель Кремля указал на то, что российский президент достаточно частно бывает и на Дальнем Востоке, а также «любит Сочи, любит Красную Поляну и Крым любит».

«Поэтому в этом плане у него пристрастия по широкой географии, но, действительно, на несколько дней предпочитает все-таки уединяться в Сибири, действительно так», - отметил Песков.