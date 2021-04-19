Мошенники развели скандально известного банкира-миллиардера на 2,7 млн рублей

Поверив мошенникам, экс-руководитель крупного российского банка перевел на счета аферистов крупную сумму. Фото: Shutterstock

Большинство россиян неоднократно слышали и даже сами сталкивались с уже классической мошеннической схемой аферистов, когда на телефон звонит обеспокоенная девушка и тревожно сообщает о попытке взлома вашего счета. Перепуганные граждане зачастую верят словам позвонившего и сообщают ему данные своих банковских карт и счетов, что неминуемо приводит к потере накоплений. Подобной историей сейчас мало кого удивишь, однако, как оказалось, от мошеннической «службы безопасности банка» не застрахован никто: ни почтенный пенсионер, ни выпускница престижного университета, ни крупный бизнесмен, который сам долгое время возглавлял один из крупных российских банков и, казалось бы, как никто другой должен знать о распространенной афере.

Таким обманутым бизнесменом оказался экс-руководитель крупного российского банка, миллиардер, Олег Золкин. Неделю назад мошенники позвонили на телефон миллиардера и представились службой безопасности банка. Звонившие сообщили, что заметили подозрительную активность на одном из счетов мужчины. Втеревшись в доверие, лже-безопасники убедили бизнесмена снять крупную сумму денег с его счета, а после положить эти деньги на безопасный, защищенный счет. Стоит ли говорить, что сразу после зачисления все переведенные Олегом деньги исчезли.

«В полицию обратился 57-летний миллиардер, экс-председатель совета директоров крупного российского банка Олег Золкин. Мужчина рассказал оперативникам, что попался на удочку мошенников и поверил в уже набившую оскомину многим россиянам схему развода. Поверив мошенникам, бизнесмен снял со своего счета 2 735 000 рублей и перевел их на счета аферистов», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Полиция приняла заявление от обманутого миллиардера и начала проверку. Оперативникам предстоит установить и разыскать неизвестных мошенников, которые обманули экс-руководителя банка и попытаться вернуть украденные у него накопления.

Олег Золкин - российский бизнесмен, миллиардера, экс-председатель совета директоров «Интеркоопбанка», едва не ставший фигурантом уголовного дела. В марте 2017 сотрудники ФСБ, Следственного комитета и УЭБиПК МВД искали следы "Организации преступного сообщества", к которому, по их мнению, могла быть причастна финансовая организация Олега Золкина. Через нее, якобы, обналичивали деньги. После тех событий у «Интеркоопбанка» отозвали лицензию. Неизвестно чем с тех пор занимается бывший топ менеджер, однако мужчина продолжает жить в одном из самых дорогих поселков России, расположенном рядом с легендарным санаторием Барвиха. Стоимость дома в этом поселке может достигать 60 миллионов долларов (3,8 миллиарда рублей) и более.

Ранее KP.Ru сообщал, что воры вломились в особняк миллиардера и ограбили его.