Европа взбунтовалась против Суперлиги: Американские деньги загубят футбол

Появление нового турнира в футбольной Европе встретили в штыки. Боссы УЕФА и ФИФА уже готовят совместное заявление и подают иски против новой Суперлиги. Фото: REUTERS

Не зря говорят, что спорт – это социальная модель общества, ведь нынешняя футбольная революция в точности повторяет те процессы, которые сейчас происходят во всем мире. Богатые (клубы – страны) хотят сбросить с себя балласт бедных и ни с кем не делится своей прибылью.

Заговор владельцев топ-клубов готовился давно, но пандемия ускорила этот процесс. Чтобы платить Мессии полмиллиарда долларов, средства нужны здесь и сейчас. А где их взять? И тут появляются на горизонте американские деньги, годовые подмять под себя европейский футбол. Сепаратисты отправляются за поддержкой на Уолл-стрит, где еще в октябре прошлого года получают кредитную линию на 4,6 млрд фунтов стерлингов (6,37 млрд долларов США) в JP Morgan. При этом вице-президентом новой футбольной Суперлиги становится Джоэл Глейзер – американский бизнесмен, чья семья владеет «Манчестер Юнайтед». Именно он, вместе с президентом «Реала» Пересом и владельцем «Ювентуса» Аньелли, стоят во главе переворота, по созданию закрытой Лиги, типа американских НБА и НХЛ.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер (слева) фотографируется с братьями Глэйзерами, владельцами клуба. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экспансия настолько очевидная, что ответ дают первые лица ведущих стран Европы. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляет, что эти планы будут "очень вредны для футбола", а президент Франции Эммануэль Макрон приветствует отказ французских клубов присоединиться к проекту. Политики понимают, что это явный подкоп под всю Европу, которая и так начинает трещать по швам.

И все уже все дружат против общего врага. Находящиеся в натянутых отношениях президенты УЕФА Александер Чеферин и ФИФА Джанни Инфантино, готовят совместное заявление и подают иски против Суперлиги. А английские СМИ пишут, что «от проекта воняет зловонным капитализмом» и «Неконтролируемый и непререкаемый капитал никогда не довольствовался только местом за столом, но неизменно требовал устанавливать свои собственные правила».

Президент ФИФА Джанни Инфантино готовится выступить с резким заявлением по поводу новой лиги. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но остановить эту экспансию, похоже, смогут только сами болельщики, которые в шоке от такого поворота событий. Даже фанатские группировки клубов-сепаратистов называют это предательством боссов своих команд и готовы устраивать демонстрации и бойкоты. А поклонники «Ливерпуля» уже начинают напевать свой знаменитый гимн You'll Never Walk Alone (Ты никогда не будешь один).

Еще не понятно, чем закончится футбольный проект Суперлиги, но этот звон мячей может громко отозваться во всем и не только спортивном мире.

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