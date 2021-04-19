История самой молодой победительницы лотереи: Спустила 90 млн и живет на пособие

Келли Роджерс прославилась на всю Британию, когда в 2003 году выиграла в лотерею почти 2 миллиона фунтов стерлингов. Фото: YouTube

Наверно, не было в 2003-м году в Англии человека, который не завидовал бы 16-летней Келли Роджерс. А как тут не завидовать, если девушка стала настоящей золушкой XXI века? Жила в приемной семье, работала кассиршей и тут — в буквальном смысле вытащила счастливый билет, выиграв в лотерею баснословную сумму в 1,8 млн фунтов стерлингов (примерно 90 млн рублей по тогдашнему курсу) и став самой молодой победительницей розыгрыша.

Только вот, как оказалось, сказка эта была с несчастливым концом.

Получив выигрыш, девушка съехала от родителей в собственный роскошный особняк за 180 тысяч фунтов. Тогда уже она нашла, как ей казалось, любовь всей своей жизни. После покупки жилья, девушка принялась активно «инвестировать в себя»: сделала операцию по увеличению груди и подсела на наркотики. Позже она расскажет журналистам, что потратила на дурь 250 тысяч фунтов (12,5 млн рублей) — больше, чем стоил ее дом! Но даже эти траты меркнут на фоне того, что «одалживали» у нее друзья.

- У меня просили деньги на новые машины или на учебу, а я просто не могла сказать «нет», хоть и понимала, что вокруг меня много случайных людей, - вспоминает девушка. - Как-то во время вечеринки кто-то достал из моей сумочки банковскую карту, и все принялись оплачивать ей себе смартфоны и ноутбуки.

550 тысяч футов ушли на дома для всей семьи, 300 тысяч — на одежду, макияж и татуировки, 250 тысяч — на отдых за границей, 190 тысяч — на подарки родственника, 188 тысяч — на «презенты» бывшим парням, 85 тысяч — на автомобили, 50,5 тысяч — на адвокатов и еще 18 тысяч на пластическую хирургию. Вот такая нехитрая арифметика и оставила британку без средств.

Поначалу зубастая британская пресса с удовольствием обсуждала громкие вечеринки Келли, а потом о девушке подзабыли. Она дала о себе знать недавно, когда 33-летняя мать четверых детей не справилась с управлением внедорожником, съехала с трассы и влетела в заграждение ближайшей фермы. На прибывших на место происшествия полицейских она отреагировала неадекватно: попыталась убежать, так что стражам порядка пришлось скрутить ее и «успокоить» перцовым баллончиком. Причину такого поведения показал экспресс-тест на наркотики: девушка явно недавно принимала.

В конце концов бывшую миллионершу лишили прав на 22 месяца, а половину из этого срока ей запрещено выходить из дома по ночам — следить за соблюдением этого персонального комендантского часа будут с помощью специального браслета на щиколотке Келли.

От былого богатства девушки остался разве что дом, да и то, уже не тот особняк, а коттедж поскромнее, да машина. Сейчас скромных доходов девушки не хватает, чтобы содержать четверых детей, так что недавно Келли оформила пособие от государства.

КОМПЕТЕНТНО

Главное правило выживание лотерейного миллионера — ничего не менять

- Наверно, я сейчас многих разочарую, но основное правило в случае крупного выигрыша — не менять образ жизни и не тратить деньги на текущее потребление, - говорит тренер по личным финансам Максим Темченко. - Люди бросаются покупать машины, квартиры, предметы роскоши, не думая о будущем. А ведь самая большая ошибка, которую может совершить сорвавший джекпот человек — покупка вещей, который влекут дополнительные расходы. Например, наверняка велик соблазн купить дорогую иномарку. Но ведь ее нужно будет заправлять бензином (причем дорогой марки), ее нужно ремонтировать и обслуживать, за нее нужно платить налог. Такая покупка поглощает деньги, и от выигрыша уже ничего не остается. Поэтому-то выигравшие в лотерею нередко остаются в долгах. Можно порадовать себя новым телевизором или сделать ремонт, но покупка коттеджа или яхты — это большой риск.

Выиграв баснословные суммы в лотерею, большинство счастливчиков бросаются покупать машины, квартиры, предметы роскоши, не думая о будущем. Фото: Shutterstock

В идеале надо постараться сделать так, чтобы выигрыш приносил вам пассивный доход. То есть основная сумма «крутится» на рынке, а вы получаете 10-15 тысяч в месяц, ну это зависит уже от суммы выигрыша. Конечно, это не так круто, как пара сотен миллионов разом, зато таким образом можно реально повысить свой жизненный уровень. Может, ненамного, зато стабильно и надолго, а не на пару загульных лет.

Ни в коем случае не стоит увольняться с работы и просто проедать выигрыш. Любые деньги рано или поздно закончатся, а найти достойное место после нескольких лет перерыва будет непросто. При этом грамотное инвестирование такой суммы денег само по себе та еще работа. Просто счет в банке в лучшем случае убережет ваш джек-пот от инфляции, а необдуманные вложения в акции могут закончиться потерей денег. Так что стоит взять на себя труд и хорошенько разобраться в этом вопросе.

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