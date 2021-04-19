Полиция и Генпрокуратура предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Ведомства призвали граждан, в том числе несовершеннолетних, не поддаваться на провокационные действия Фото: Евгения ГУСЕВА

"В связи с распространением в сети Интернет и социальных сетях призывов к участию 21 апреля 2021 года в несанкционированных акциях, в том числе с участием несовершеннолетних, ГУ МВД России по Московской области предупреждает, что подобные действия влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", - говорится в опубликованном обращении.

В ведомстве предупредили, что все "попытки организации и проведения несогласованных публичных мероприятий, а также любые провокации со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться".

Полиция также призывает граждан, в том числе несовершеннолетних, не поддаваться на провокационные действия и не принимать участия в незаконных публичных мероприятиях, а также соблюдать требования сотрудников правоохранительных органов.

Генпрокуратура России предупреждает физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона.

- Предупреждаем, что размещение в сети "Интернет" призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса России (статья предусматривает до 10 лет лишения свободы- прим. Ред.). Особо следует отметить, что вовлечение несовершеннолетних в такую деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного статьями 150 и 151.2 Уголовного кодекса России (до 8 лет лишения свободы - прим. Ред.), - напомнили в Генпрокуратуре.

Серьезные штрафы грозят и за неудаление российскими и иностранными интернет-компаниями и владельцами сайтов информации, содержащей призывы к незаконным публичным акциям и массовым беспорядкам.