Открытое письмо Михаилу Мишустину: Каждому россиянину необходимо гарантировать доступное жилье по найму

Сейчас главным инструментом улучшения жилищных условий является покупка жилья в ипотеку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уважаемый Михаил Владимирович!

Уже более 15 лет я занимаюсь защитой прав граждан России. И более 10 лет представляю интересы гражданского общества в Общественной палате Российской Федерации.

Совершая многочисленные поездки по стране и, общаясь с гражданами, я пришла к выводу, что одной из сложнейших проблем современной России является невозможность для большинства россиян улучшать свои жилищные условия. А это важнейший фактор для создания новых семей и в глобальном плане - улучшения демографической ситуации нашей страны!

Сейчас главным инструментом улучшения жилищных условий является покупка жилья в ипотеку. И, увы, пока еще даже такая покупка жилья недоступна как минимум для половины российских семей. При этом государством в рамках отдельных программ накоплены обязательства по обеспечению жильем более чем 4 млн семей. Значительная часть из них ожидает квартиры от государства более 20 лет. Я считаю, что это совершенно неприемлемо!

Я убеждена, что государство может и более того – морально обязано - обеспечить россиян доступным жильем, не прибегая к ипотеке.

Мировая практика говорит о том, что эффективным инструментом обеспечения жильем граждан с невысокими доходами является предоставление жилья в наем. Доля социального наемного жилья в Германии составляет 57 %, в Нидерландах – 43,5 %, в Дании и Австрии – 42 %. В Российской Федерации это менее 10 %.

Я уверена, что реальное решение жилищных проблем для граждан с невысокими доходами невозможно без строительства недвижимости для нужд социального найма и введения новой формы социальной поддержки – субсидии на найм. Субсидия поддержит малоимущие семьи, которые вынуждены арендовать квартиры и тратят на их оплату большую часть своего дохода.

Летом 2020 года мною был подготовлен проект федерального закона, направленный на решение этих задач. Однако никаких решений по нему не было принято. Поэтому я в открытом письме прошу вас дополнить национальный проект «Жилье и городская среда» новым федеральным проектом «Создание наемного жилья». А также принять к рассмотрению проект Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по предоставлению субсидий на наем жилых помещений», разработанный мною.

Прошу Вас проработать данную инициативу о развитии социального жилья.

С уважением, С.В. Разворотнева