С такой ценой курорт нам только снится: почему так безбожно подорожал отпуск на российских морях

В сравнении с доковидным 2019 годом размещение летом на популярных наших курортах выросло в цене в среднем на 30% Фото: Татьяна ГАЙДУКОВА

Чем ближе лето, тем тревожнее становится за будущий отпуск. Год был тяжёлый. А тут... То самолёты подорожали, то поезда. То в связи с закрытием Турции рекордно взлетели в цене отели и домики в Сочи и Крыму. Отечественный турбизнес понять можно. Надо как-то компенсировать ковидные убытки. Но что делать, если тебе-то зарплату не поднимают, а отдыхать тоже хочется? Или и отпуск в России станет этим летом уделом богатых избранных, а остальным придется отдыхать у родственников на даче и на лавочке в ближайшем парке?

НАЛЕТАЙ, ПОДОРОЖАЛО

- В сравнении с доковидным 2019 годом размещение летом на популярных наших курортах выросло в цене в среднем на 30%, - рассказал «КП» вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. - Это именно в среднем, потому что есть отели, у которых стоимость увеличилась вдвое, а есть и те, у кого цены за два года выросли процентов на 10-15. Безусловный лидер подорожания — Крым. В Краснодарском крае ситуация чуть лучше. В Сочи наиболее резко, особенно после закрытия Турции, дорожают пятизвёздники. В отелях среднего класса, три-четыре звезды, не такие темпы — там есть конкуренция. В Крыму же с конкуренцией вообще плохо, инфраструктура только создаётся.

Альтернативные теплому Черному морю направления типа Кавказских Минеральных вод, Калининграда, Казани подорожали скромнее, но тоже процентов на 15-20.

На вопрос, а не офигели ли они так пользоваться ситуацией, отельеры называют длинный список причин. К этому сезону готовились особо, поняв, что к ним теперь едут туристы, привыкшие к европейскому комфорту. Некоторые провели что-то типа модернизации — бассейн построили, детскую площадку, номера отремонтировали. Ну и цены подняли соответственно.

- Выросли расходы на зарплаты персоналу. Они связаны с тем, что в 2020 году ушло большое количество сотрудников и нет притока мигрантов, - делится директор одного из пансионатов Андрей Родионов. - Сказывается рост затрат на топливо, обязательные меры противоковидной подготовки, продукты питания также подорожали ощутимо…

- Но главное даже не это, - поясняет Алексей Волков. - Спрос действительно колоссальный. Спрашиваю в одной из гостинец: «Почему у вас номер стоит 35 тысяч рублей в сутки?» Отвечают: «А потому что берут!»

КАК ОТДОХНУТЬ НА СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ

Задала экспертам каверзную задачку: подобрать отдых семье со среднестатистической зарплатой в 49,5 тысяч рублей (так по Росстату), которая хочет летом приехать на море с детьми.

- Если включить стоимость перелета, питание и ежедневные развлечения (экскурсии и прочее), то отдых на двоих на две недели в Крыму или на курортах Краснодарского края обойдется минимум в 75 000 - 100 000 рублей. Если брать с собой на то же время одного-двух детей, то потратите около 150 000 рублей, - подсчитывают в сервисе GetTransfer.com. - При зарплате около 50 тысяч это возможно, если только ее получают два человека, есть накопления и отдых планируется заранее.

- В Сочи и Ялте с бюджетом в 50 тысяч летом 2021 будет сложно, - констатирует руководитель отдела по работе с отелями Bronevik.com Марина Гончаренко. - Если только искать что-то в частном секторе.

Впрочем, сами специалисты по отдыху меня тут же и поправили. Если исключить москвичей, питерцев и жителей некоторых северных регионов — то какая там средняя зарплата в 50 тысяч? В лучшем случае вокруг 30-ти. И что таким людям нынче могут предложить отечественные курорты?

- Если приехать на своем автомобиле, семья из трёх человек в принципе может уложиться в 35 тысяч (без учета питания). Но при условии, что отдыхать будут в июне или сентябре-октябре и не более 7 дней, - говорит Андрей Родионов. - Размещаться — в бюджетных отелях или гостевых домах. При правильном бронировании можно найти варианты от 2000 рублей в сутки.

Летний отдых в России в сравнении с доковидным 2019 годом стал дороже на треть. А кое-где — и вдвое Фото: Рушан КАЮМОВ

ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК СЭКОНОМИТЬ

Не всё совсем уж плохо. Вот ряд лайфхаков от специалистов, как в нынешнем сезоне всё же отдохнуть, не полностью разорившись.

1) По возможности используйте программу кешбэка (https://мирпутешествий.рф/ - официальный сайт программы). Для этого тур надо купить до 15 июня и отдохнуть до конца июня.

2) Если можете поехать в ведомственный пансионат или санаторий, с компенсацией части затрат работодателем — это шанс.

- Такой вариант отдыха остаётся самым бюджетным, - поясняет Андрей Родионов. - Альтернатива — только частные гостевые дома без всяких дополнительных услуг (только проживание).

3) Стоит обратить внимание на менее раскрученные черноморские курорты. Например, не Сочи и Геленджик, а Ольгинка, Бетта, Кабардинка, Архипово-Осиповка и прочие. То же и с Крымом. В Ялте, Новом Свете, Форосе бюджетных размещений в этом сезоне вы не найдёте. Но уже в Судаке — цены ниже, не говоря о небольших посёлках (правда, там будут проблемы с инфраструктурой).

4) Не ехать отдыхать в июле и августе — в самый пик. Если дети — школьники, можно использовать для отпуска июнь. Если нет привязки к школе, в сентябре на Чёрном море ещё вполне хорошая погода, а цены начинают снижаться.

5) Снять жильё в 15-20 минутах ходьбы от моря. Для молодых и здоровых людей это не очень ощутимое расстояние, но цены в частном секторе — уже примерно вдвое ниже по сравнению с «домиками у пляжа». Но если едете с маленькими детьми и без машины, так экономить не стоит — по жаре измучаетесь. Также нужно проверить, не означают ли эти «15 минут от моря», что домик находится на горе, с которой к пляжу ведёт крутой спуск. Каждый день лазить туда-сюда — это, конечно, удовольствие только для отдельных любителей.

6) - Если не получается найти нормальное размещение по доступной цене, обратите внимание на санатории. В ряде санаториев просто проживание, без лечения, обходится достаточно дёшево, - советует Алексей Волков.

7) Посмотрите, какие есть новые и непривычные виды отдыха — может, что-то именно вам как раз и подойдёт.

- Сейчас, например, появились железнодорожные круизы. Там есть очень интересные программы, в том числе для любителей истории — скажем, на Кавказ, - ещё одна рекомендация от Алексея Волкова. - Это может быть вполне бюджетно, но комфортнее и безопаснее, чем автобусный тур.

В цену круиза, кроме проезда, входят питание и экскурсии. А отелем служит сам поезд — есть варианты размещения от плацкарта до СВ.

ВОПРОС РЕБРОМ

Подешевеют ли наши курорты, если откроют популярные зарубежные направления?

- Рассчитывать на это в нынешнем сезоне не стоит, - считает Алексей Волков. - Но может идти речь о том, что не будет дополнительного резкого роста в наиболее интересных местах в пик сезона.

Кроме того, как говорят эксперты, открытие хоть какой-то заграницы определённо поспособствует более качественному отдыху на наших курортах. Грубо говоря, на городских пляжах не будет как в бочке с селёдкой.

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