«Молчуны» снова первые: ВЭБ опередил НПФ по доходности пенсионных накоплений

Низкая по сравнению с ПФР доходность будет способствовать дальнейшему перетоку средств из НПФ в государственный ПФР. Фото: Юрий СМИТЮК/ТАСС

Государственная управляющая компания ВЭБ по итогам 2020 года снова, обеспечила лучший доход «молчунам», чем негосударственные пенсионные фонды своим клиентам. «Молчуны» — это россияне, которые в свое время не выбрали НПФ. Их средства по умолчанию перешли в управление ВЭБ.

В цифрах это смотрится еще нагляднее. У НПФ, по данным «Ведомостей», доходность в среднем 5,2% годовых, что лишь немного выше официального уровня инфляции (4,9%). А у ВЭБ за тот же период — 6,8% по расширенному портфелю. При том что по портфелю госбумаг эта цифра еще внушительнее — 7,95%. Высокие показатели получились несмотря на экономический кризис, вызванный COVID-19, когда фондовые рынки дружно устремились в крутое пике.

Успешным для ВЭБ был не только 2020-й. С 2015 года частные пенсионные фонды стабильно проигрывают государственной управляющей компании. Причем у «частников» доля акций и сделок РЕПО, которые считаются более доходными инструментами, стабильно выше, чем у ВЭБа. Банк России говорит, что в этом и причина скромных результатов. «К низкой доходности портфелей таких фондов привели вложения в акции компаний с повышенным риском или неликвидные инструменты», — отмечал ранее ЦБ.

Эксперты едины во мнении: ставка ВЭБ на госбумаги в период рыночных «штормов» оказалась абсолютно верной. По словам независимого пенсионного консультанта Сергея Звенигородского, ВЭБ управляет большими суммами и имеет обязательство сохранить пенсионные накопления.

«Итоговые цифры доходности в 6,87% по расширенному портфелю складываются из более высокой, чем у депозитов, доходности облигаций и операций с бумагами. НПФ в среднем показали худшие результаты, как из-за более высокорискованной стратегии управления, так и из-за работы с бумагами в ходе активного управления», — поясняет Звенигородский.

Хорошие доходы ВЭБа, само собой, будут привлекать все больше клиентов. Только за прошлый год переток денег из НПФ составил 3,8 млрд рублей.

«Показатели доходности НПФ на фоне ухудшения конъюнктуры на долговом рынке по итогам 2021 года, вероятнее всего, будут еще ниже значений прошлого года, — отмечает младший директор «Эксперт РА» Артем Афонин. — Дополнительное давление на рынок обязательного пенсионного страхования будет оказывать продолжающийся рост выплат, связанный с достижением пенсионного возраста все большим числом граждан. В результате в 2021 году ожидается дальнейшее замедление темпов прироста средств пенсионных накоплений НПФ: по итогам года показатель не превысит 3,5%».