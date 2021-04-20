Гай Ричи рассказал, почему его работы так популярны в России

Кинорежиссер Гай Ричи.

ВКонтакте выпустила эксклюзивное интервью с Гаем Ричи о премьере фильма «Гнев человеческий» — он выходит на экраны 22 апреля. Знаменитый режиссёр рассказал проекту #VKLive о съёмках и своём первом просмотре картины. А ещё вспомнил, как разглядел в Джейсоне Стейтеме будущую звезду, и поразмышлял о вдохновении и русской душе.

Гай Ричи отвечал на вопросы директора по развитию музыкальных проектов Mail.ru Group Константина Сидоркова. Интервью опубликовано в официальном сообществе кинокомпании ВОЛЬГА. Запись доступна по ссылке.

Главной темой интервью стала премьера фильма «Гнев человеческий». В нём зрители вновь увидят творческий дуэт Гая Ричи и Джейсона Стейтема — близких друзей за пределами экрана. В последний раз они работали вместе над кинолентой «Револьвер» 16 лет назад.

Режиссёр рассказал, как ещё много лет назад увидел потенциал в молодом артисте, и отметил его уникальную харизму. В новой картине актёра ждут драматическая роль, реалистичные боевые сцены и остроумные диалоги.

Кроме того, в интервью Гай Ричи поразмышлял, почему его работы так популярны в нашей стране. По его мнению, среди основных причин — схожее чувство юмора и эстетики, заложенные в российской и британской культурах.

Ранее в проекте #VKLive интервью ВКонтакте дал Вуди Аллен. Режиссёр поделился подробностями своей картины «Фестиваль Рифкина» — романтической комедии, сюжет которой разворачивается в пейзажах солнечной Испании. До этого Энн Хэтэуэй рассказала о фильме «Ведьма», а Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон представили триллер Кристофера Нолана «Довод».