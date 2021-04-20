Студентка обвинила в изнасиловании звезду "Кривого зеркала": проверка на полиграфе раскрыла всю правду

Актер Александр Морозов. Фото: YouTube

На телевидении новый скандал: звезду юмористического шоу "Кривое зеркало" Александра Морозова обвиняют в изнасиловании. Некая 22-летняя студентка Елизавета Еременко обратилась к Андрею Малахову, чтобы вывести артиста на чистую воду. Якобы неделю назад девушка встретилась с 47-летним юмористом в дорогом отеле, но романтическое свидание обернулось нападением. Александр Морозов жестоко избил и изнасиловал блондинку, которая, по ее словам, до этой встречи была девственницей.

Оба участника ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" согласились пройти проверку на детекторе лжи. Программа выйдет сегодня в 17.15 на телеканале "Россия 1", но ее итоги стали известны сайту kp.ru еще до эфира. Приглашенный эксперт, адвокат Андрей Алешкин, который ранее защищал Михаила Ефремова, рассказал "Комсомолке", что происходило в студии.

- Во-первых, хочу отметить, что никакого реального обвинения эта девушка не имеет: она до сих пор не обратилась в правоохранительные органы и не прошла экспертизу, - уточнил Андрей Алешкин. - Для меня, как для юриста, это значит только одно: обвинение огульное, и при желании Морозов может привлечь "жертву" к ответственности. Изнасилование - особо тяжкое преступление, а клевета о насилии, которого не было, наказывается очень серьезно: либо штрафом до 5 миллионов, либо сроком до пяти лет.

По словам адвоката, полиграф четко показал: студентка лжет. Да, со звездой "Кривого зеркала" она действительно встречалась, однако интима, а тем более, без согласия, не было.

- В свое время Морозов сделал пост в соцсетях о том, что ищет жену, - продолжил Алешкин. - С Елизаветой у них состоялось свидание, но заметив, что девушка пытается снять постановочное видео, артист прервал эту встречу. Похоже, так извращенно у нас пытаются копировать модное на Западе движение "Me Too", когда знаменитостей обвиняют в сексуальном насилии. Если будет необходимо, я готов защищать Александра Морозова. Он производит впечатление доброго, спокойного человека, но никак не насильника.

Напомним, в прошлом году Александр Морозов шокировал поклонников похудением на 60 килограммов. Зрители "Кривого зеркала", которые помнили юмориста маленьким, кругленьким и с облаком кудрявых волос, не узнали в моложавом и стильном мужчине любимого артиста. Чтобы радикально сбросить вес, актер сделал гастрошунтирование - сложную операцию по уменьшению желудка, а затем абдоминопластику - отрезал лишнюю кожу на животе.

Звезда юмористических шоу актер Александр Морозов за последние годы преобразился и избавился от десятков лишних кг. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С новой внешностью холостяк Морозов стал популярен у женщин, однако, как видно, новые знакомства не всегда приносят желаемый результат. Впрочем, не исключено, что история с изнасилованием, как и многие другие сюжеты телешоу, на самом деле - всего лишь грамотный пиар. Так, например, недавно в студии одной из программ юморист проводил тест ДНК с предполагаемой внебрачной дочерью: этот бурный скандал принес рейтинги, но, как и следовало ожидать, никакого родства в итоге не обнаружилось.

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