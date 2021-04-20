Любовник откровенно рассказал о болезненном разрыве с Ани Лорак

Ани Лорак помирилась с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известие о том, что Ани Лорак и ее бывший муж Муратом Налчаджиоглу снова вместе, стало громом среди ясного неба для поклонников певицы. Ведь публика помнит, как их любимица переживала после того, как узнала об измене избранника. Пока вокалистка никак не комментирует перемены в личной жизни. Зато ее бывший любовник оказался куда разговорчивее.

Новость о том, что Ани Лорак помирилась с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу, активно обсуждают в светской тусовке. Певица развелась два года назад, уличив его в неверности. Однако теперь артистка смогла простить измену супруга. Продюсер и бывший любовник вокалистки Юрий Фалеса рассказал о своих отношениях с артисткой.

Фалеса впервые увидел Ани, которую на самом деле звали Каролиной Куек, когда ей было 13 лет. Мужчине на тот момент было 30 лет. "Она тогда выступала на фестивале в Черновцах, а я был в жюри. Каролина исполняла каверы на известные композиции... Меня это просто порвало! Я удивился, как это возможно - так копировать людей. Она с мамой была, с братиками. Такая скромненькая. Я подошел к ним - бородатый, лохматый. Говорю: «Девочка, хочешь стать звездой?» Она: «Да, дяденька, хочу!» Я ее пригласил в продюсерский центр, и она начала работать", - поведал Юрий.

Продюсер Юрий Фалеса. Фото: YouTube

Юная певица трудилась по 12 часов в день. Продюсер постоянно был рядом с вокалисткой, а потом понял, что влюбился. "Все происходило постепенно, мы это скрывали. Для артистки лучше быть не замужем. У тебя больше фанатов, когда ты свободный человек. И плюс я был женат", - отметил продюсер.

Ради Лорак он развелся с женой. Бывшие супруги поделили двоих детей. "Сын остался жить со мной, дочь - с мамой. Семью, наверное, вряд ли удалось бы сохранить. Но с детьми надо было быть поаккуратнее. Дочь со мной не общается последние шесть лет", - вздыхает мужчина.

Что касается отношений с Ани, то сначала все было хорошо. Но потом Каролину стало бесить, что, кроме нее ее любимый мужчина занимается другими артистами. "Не хотела понимать, что бизнес должен развиваться", - отметил он.

В 2005 году они расстались. "Каролину отстранили от Евровидения. У нее был сильный моральный стресс, полгода длилось невыносимое состояние", - цитирует Юрия Собеседник.Ru.

Он долго приходил в себя после разрыва с любимой. "Лорак для меня была всем. Было очень тяжело. Я ей оставил всю команду, музыку", - сообщил Фалеса.