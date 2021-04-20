"Ноющие и некрасивые": Владимир Познер раскритиковал русских мужчин

Владимир Познер. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Владимир Познер рассказал о достоинствах российских женщин и заявил, что Россия является женской страной. Знаменитый ведущий также признался, что предпочитает матриархат и раскритиковал русских мужчин, назвав их "ноющими и некрасивыми"..

Владимир Познер перечислил преимущества, которыми, по его мнению, обладают русские женщины. Он отметил, что считает россиянок необыкновенно красивыми, умными и сильными. Телеведущий признался, что российские женщины обладают большим количеством достоинств, чем российские мужчины. "Они успевают работать, вести домашнее хозяйство и заниматься детьми, при этом необыкновенно красивые и сильные", - рассказал Владимир Владимирович в интервью Алене Долецкой.

По его словам, именно по этой причине иностранцы охотно женятся на россиянках. "Я гораздо более высокого мнения, честно вам скажу, о женщинах, чем о мужчинах. В России особенно. Россия, конечно, женская страна", - добавил 87-летний ведущий.

Познер также рассказал, почему иностранкам не интересны русские мужчины и они не горят желанием выйти за них замуж. "Мужчин красивых немного, на мой взгляд. Они ноющие, они пьющие, женщины их поддерживают. Женщины и дома, и на работе, и с детьми", - отметил он.

Владимир Владимирович добавил, что ему непонятно, откуда в нашей стране берутся стереотипные представления о превосходстве мужского пола над женским. "Для меня остаются непонятными пословицы вроде «Курица - не птица, баба - не человек», «Баба с возу - кобыле легче»", - рассказал Познер.

К слову, это уже не в первый раз, когда телеведущий высказывается в поддержку женщин. "Вот если почитать, скажем, домострой. Там абсолютно, на мой взгляд, зверское отношение к женщине, которую надо бить, которая беспрекословно должна подчиняться мужу. Помните, насчет того, что на скаку коня остановит, в горящую избу войдет. Вот почему-то она, а не он. Он как-то не очень в избу хочет, когда она горит, а она почему-то идет. Я считаю, что русские женщины абсолютно выдающиеся и, конечно, самые красивые", - делился Познер.