Фитоэстрогены рулят: они позволяют женщине оставаться красивой в любом возрасте

Иногда смотришь на женщину, понимаешь, ей далеко не 25, но легкость походки, активность, любопытство к жизни не дает определить ее возраст. Такие дамы как будто плевать хотели на всякое старение. Но тут все же есть секрет: они постоянно заботятся о своем здоровье. Например, следят за уровнем гормонов, что позволяет или отсрочить климакс, или ровно пережить его. Тем более, когда уже известны витаминно-минеральные комплексы с натуральными фитоэстрогенами, синтезируемые из полезных трав. Уже доказано: они позволяет мягко и без проблем пережить этот непростой период «взросления» женщины. Гриб гейш -майтаке — ускоряет метаболизм и дает возможность оставаться стройными, экстракт корня маки повышает либидо, левер красный, ангелика и витекс священный — наполняют энергией и силой. Все, из чего наши предки варили отвары трав для сохранения тонуса и красоты, теперь доступно в одной таблетке.

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