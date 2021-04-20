Пошли мне ненависть к белым: в США стал бестселлером сборник расистских молитв

Авторами составивших книгу молитв являются, в основном, женщины-афроамериканки – литераторы, богословы, представительницы академических кругов Фото: Shutterstock

В США бестселлером The New York Times признана книга под названием «Ритмы молитвы: сборник размышлений для обновления». Это сборник современных молитв, которые должны быть более понятны жителю Соединенных Штатов XXI века и отвечать его жизненному опыту.

Авторами составивших книгу молитв являются, в основном, женщины-афроамериканки – литераторы, богословы, представительницы академических кругов.

Казалось бы, с чего вдруг в консервативно-религиозной Америке вдруг стал популярен весьма специфичный литературный жанр написания молитв, которые в православной традиции называются акафистами?

Разгадка находится при прочтении некоторых из них. Авторы некоторых воззваний к всевышнему далеко ушли от христианского смирения и любви к ближнему.

- Я молюсь, чтобы мне помогли ненавидеть типичных белых людей. Тех, кто поддерживает Дональда Трампа и смотрит Fox News, которые оставляют расистские комментарии, - пишет в книге доцент богословской школы Университета Милосердия Mercer Чанеки Уокер-Барнс, не то призывая, не то даже настаивая на возрождении Ку-Клукс-Клана. - Господь, ожесточи мое сердце. Не позволяй мне видеть в людях только лучшее. Не дай мне жить в надежде, что белые могут стать лучше. Лучше помоги мне представить их в одеяниях с белыми капюшонами, стоящими перед горящими крестами.

Легко представить положение белых студентов, обучающихся у доцента Уокер-Барнс…

Все литературные обзоры и критические статьи, написанные по поводу этой книги, не содержат в себе тревоги по поводу разжигания расовой ненависти, направленной против белых людей. В политкорректной Америке, где идет суд над бывшим полицейским, белым Дереком Шовином, обвиняемым в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, подобные заключения сейчас ни к чему: Нью-Йорк и Миннеаполис, Чикаго и Детройт – никто не хотел бы повторения волн грабежа и погромов, прокатившихся по США в прошлом году.

Но все же там находятся силы, пытающиеся противостоять новым и весьма опасным тенденциям. Журналист Род Дреер из The American Conservative отреагировал на публикацию сборника молитв четко и ясно:

- Нужно говорить прямо: то, что олицетворяет собой Уокер-Барнс и ее «прогрессистские» союзники — это дух Антихриста. Молить Бога помочь ненавидеть людей — это кощунство. «Ритмы молитвы» - это пропаганда на уровне нацистской Германии, когда немцев готовили к Холокосту.