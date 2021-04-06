В США судят полицейского за убийство Джорджа Флойда: Что мир узнал из процесса об иконе BLM

Арестовавшего афроамериканца офицера «топят» даже свои Фото: REUTERS

Всю прошлую неделю американские СМИ только и делали, что рассказывали о происходящем в зале суда Миннеаполиса, где начался процесс по делу афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть привела к массовым протестам и невиданным погромам в стране. Хотя на скамье подсудимых вовсе не Флойд.

Судят теперь уже бывшего офицера полиции Дерека Шовина. Его обвиняют в непредумышленном убийстве Флойда, которого он прижимал коленом к земле. Шовину грозит 40 лет тюрьмы.

Все понимают, что у подсудимого, действовавшего в полном соответствии со служебными инструкциями и нормативами, почти нет никаких шансов на оправдание. И если вдруг присяжные вынесут оправдательный вердикт, то в США снова начнутся погромы. Американцы принимают это как новые реалии своей жизни.

Шовина топят даже свои: 14 ветеранов полиции Миннеаполиса опубликовали открытое письмо, в котором осудили его действия. В суде уже дал показания глава отдела по расследованию убийств Ричард Циммерман, заявивший, что в применении силы к Флойду «не было абсолютно никакой необходимости». И все же Циммерман признал, что закованные в наручники нарушители порядка могут вести себя агрессивно и причинять вред полицейским и свидетелям задержания.

Судят теперь уже бывшего офицера полиции Дерека Шовина. Его обвиняют в непредумышленном убийстве Флойда, которого он прижимал коленом к земле. Фото: REUTERS

Невинной жертвой представил Флойда и продавец магазина, менеджер которого и вызвал полицию. Флойд расплатился в торговой точке поддельной купюрой, но теперь Кристофер Мартин характеризует злосчастного покупателя «как дружелюбного человека» и вообще «сожалеет, что рассказал менеджеру о фальшивой двадцатке».

Моррис Лестер Холл, находившийся с Флойдом в одном автомобиле незадолго до его задержания, вообще воззвал к Конституции и уведомил суд, что не намерен свидетельствовать против самого себя. Резон у него простой: подруга Флойда подтвердила, что ее возлюбленный покупал у Холла наркотики. То, что Холл вообще-то находится в розыске по целой куче обвинений, суд не смутило, его вообще решили не привлекать к делу.

Эти и другие подробности из зала суда чуть ли не все американские телеканалы сообщают практически ежечасно. Кому это нужно? Особенно с учетом того, что отношение большинства американцев к гибели Флойда заметно изменилось: если в середине прошлого года почти 60% жителей США считали его смерть «кощунственным убийством, совершенным полицейскими», то в 2021-м этот показатель снизился до 36%.

- С самого начала этой истории дело было не во Флойде. Всем, кто раздувал скандал, было наплевать на Флойда, когда тот принимал наркотики и жил припеваючи. Этим господам с телеканала CNN и сейчас на него плевать. А вот на что им не наплевать, так это на лично вашу роль в «системном расизме», жертвой которого якобы стал Джордж Флойд, – просто и доходчиво объяснил подогреваемый изо всех сил американскими СМИ интерес к процессу над Шовином один из самых авторитетных американских журналистов Такер Карлсон.

Адвокат Шовина апеллирует к результатам вскрытия, которое не показало, что именно асфиксия стала причиной смерти Флойда. Эрик Нельсон будет требовать главного – признания факта того, что смерть Флойда наступила от сочетания сразу нескольких причин, в числе которых наличие в его крови высокого уровня наркотических веществ. Но главным его оружием в борьбе за подзащитного станет уже представленный суду отчет патологоанатомов, написавших, что если бы Флойд умер, например, у себя дома, то в графе «причина смерти» они однозначно бы написали – передозировка наркотиками.

Суд будет длиться еще две недели. Присяжные должны вынести свой вердикт ближе к концу апреля. Все это проходит с применением усиленных мер безопасности: бетонные заграждения, колючая проволока вокруг здания суда, усиленная охрана. И уже обошлось городской казне в 1 млн. долларов.

Еще 27 миллионов городские власти взяли и выделили семье покойного Флойда, ранее получившей 13 миллионов долларов пожертвований. Рекордная за всю историю США сумма выплачена горсоветом Миннеаполиса в качестве компенсации в рамках досудебного урегулирования возможной было судебной тяжбы о неправомерной смерти. Жизнь наркомана и преступника оценили в колоссальную сумму.

В Белом доме никак не комментируют начавшуюся вакханалию, но пресс-секретарь президента США Дженнифер Псаки заявила, что Байден «внимательно наблюдает за процессом».