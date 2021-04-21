Вопрос дня: Чего вы ждете от Послания президента?

Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному собранию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр ШАТИЛОВ, декан факультета социальных наук Финуниверситета при правительстве РФ:

- Предполагаю громкие заявления по социальному развитию страны. Вероятно, внешнеполитические инициативы будут обозначены в жестком ключе - с учетом того, что Запад пока демонстрирует отказ от мирного сосуществования. Запад занял жесткую позицию, и ожидаем жесткий ответ.

Николай СВАНИДЗЕ, профессор РГГУ:

- Жду, что это будет Послание мира, а не войны. Которое окажется направлено не разделенно во внешнюю или внутреннюю среду, а адресовано ко всем и в России, и за ее пределами.

Андрей ГОЛОВАТЮК, Общероссийская организация «Офицеры России»:

- Ежегодно президент уделяет большое внимание силовым структурам и обеспечению национальной безопасности. При сложной ситуации на востоке Украины нас пытаются втянуть в эскалацию. Возможно, будет поставлен вопрос о защите граждан РФ за пределами России. Мне видится повторение ситуации 2008 года.

Павел БОГИНСКИЙ, духовник Центра защиты материнства и детства имени Святых Петра и Февронии:

- У меня нет телевизора, Послание не увижу. О чем сказал президент, узнаю попозже. Надеюсь, что он скажет о мире.

Олег ШЕИН, депутат Госдумы:

- Надеюсь, глубоко прозвучит социальная повестка. Как минимум по двум направлениям - тема демографии для президента является чувствительной, и Путин в последние годы предпринимал немало мер в этом направлении, особенно в прошлый, ковидный год. Вторая тема связана с пенсионным обеспечением - индексация пенсий работающим пенсионерам, будут ли вводиться ограничения по повышению пенсионного возраста.

Карен ШАХНАЗАРОВ, глава «Мосфильма»:

- Я вроде как приглашен. Ожидания большие. Не рискну предположить, что станет главным. Думаю, прозвучит много тем и внутренняя повестка не будет превалировать над внешней. Сейчас они очень взаимосвязаны…

Родион МИРОШНИК, советник главы ЛНР:

- Не знаю, будет ли затронута тема Донбасса - тема признания ЛНР и ДНР разгоняется Украиной. Но одной из тем обращения Путина может стать международная истерия вокруг войск России на границе с Украиной.

Иван ДУШАРИН, вице-президент Федерации альпинизма России:

- Всегда ждешь каких-то приятных сообщений. Хочется перспектив светлых. Это же жизнь. Ведь так много переживаний. Надеемся на улучшения с точки зрения и политической, и внутренней ситуации. Народ подустал от пандемии. Нужны какое-то продвижение и уверенность в завтрашнем дне.

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер и блогер:

- Да не жду я ничего, у нас тут посевная, а цены на топливо подскочили, и рабочих нет.