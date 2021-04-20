Обвинения Эмбер Херд в адрес Джонни Деппа оказались враньем

Бывшая жена актера после развода обвинила его во всех смертных грехах Фото: EAST NEWS

Кусочек за кусочком мощное обвинение Эмбер Херд, практически разрушившее карьеру Джонни Деппу, начинает рассыпаться. Бывшая жена актера после развода обвинила его во всех смертных грехах: и бил, и пил, и швырялся пепельницами, и вообще, был последней скотиной. Как это принято в США, безо всяких разбирательств Джека Воробья тут же повыкидывали со всех ролей — из «Пиратов Карибского моря», из «Фантастических тварей», и так далее.

И только потом в судах начала всплывать правда.

Например, как Эмбер Херд испражнялась на подушку мужа за то, что тот опоздал на вечеринку в ее честь.

Или как оскорбляла, провоцировала и тушила об него бычки. Или отрезала палец «розочкой» от бутылки водки.

Или как ее по ночам посещал космический миллиардер Илон Маск, пока Джонни Депп был на съемках.

Теперь Херд еще раз уличили во лжи. И полицейские Лос-Анджелеса, и видеозаписи с их нагрудных камер не подтвердили следы драки и погрома в доме пары в тот день, когда они приезжали по вызову, — об этом стало известно после очередного судебного заседания, где были представлены эти доказательства невиновности Деппа. Ни телесных повреждений, ни материального ущерба, о которых говорила Эмбер (синяки, залитые вином стены, битая посуда), копам обнаружить не удалось.

— Показания Эмбер и ее друзей оказались еще одной грандиозной ложью, — констатировал адвокат актера Адам Уолдман.

И что дальше?

Теперь Джонни Деппу восстановят честное имя и вернут роли в «Пиратов Карибского моря» и «Фантастических тварей», где ему уже нашли замену в виде Мадса Миккельсена?

Джонни Деппу восстановят честное имя и вернут роль в «Фантастических тварях», где ему уже нашли замену в виде Мадса Миккельсена?

Опубликуют опровержения постыдных обвинений, а Эмбер Херд предадут суду и общественному порицанию за публичную клевету?

Конечно, нет.

Это же Голливуд.

Все останется на своих местах, а Джонни продолжит одиноко рисовать у себя в подвале.