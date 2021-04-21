Присяжные признали экс-полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда

Бывшего полицейского Дерека Шовина признали виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда Фото: REUTERS

Коллегия присяжных заседателей в суде Миннеаполиса (штат Миннесота) признала бывшего полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, виновным по всем пунктам.

Трансляцию суда из зала заседаний ведут все ведущие американские телеканалы. Председательствующий на разбирательстве судья Питер Кэхилл объявил, что все 12 членов жюри признали Шовина виновным в непредумышленном убийстве второй и третьей степени, а также в причинении смерти по неосторожности. Экс-офицеру полиции грозит до 40 лет тюрьмы. Судья уточнил, что приговор будет оглашен позже, примерно через полтора – два месяца.

Американцы внимательно следили за развитием событий во время суда над белым полицейским Фото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за гибели темнокожего мужчины, которого 25 мая прошлого года задушил коленом при задержании белый полицейский, в Штатах вспыхнули массовые протесты и беспорядки. В частности, протестующие принялись сносить памятники героям Гражданской войны и уничтожать все, что напоминает афроамериканцам о неприятных для них моментах в истории США.