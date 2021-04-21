«Обман веществ» - объясняем, как жить долго и счастливо, наслаждаясь здоровьем [скидка 25 %]

Книга "Обман веществ" выпущена издательством "Комсомольская правда".

Когда лет 15 назад я начал публично испытывать в «Комсомольской правде» низкоуглеводную «кремлевскую диету», для многих стало открытием, даже потрясением, что привычный всем сахар – главная опасность для фигуры и здоровья в целом. Потому «кремлевская диета» со страниц нашей газеты ушла в народ, стала тогда самой популярной.

За последние годы о вреде сахара жира и сказано очень и очень много. В моду вошли более продвинутые «низкоуглеводки» — кетодиеты. Но впервые я встретил популярное объяснение с точки зрения эндокринологии, гормонов, почему эти «вкусные субстанции» убивают наше здоровье и молодость.

"Обман веществ" - это подробная инструкция для тех, кто хочет улучшать здоровье и не бояться старости.

Больше всего поразил мой любимый майонез. Вроде бы смесь натуральных продуктов, углеводов там очень мало. Судя по данным на упаковке разных сортов, 0.1- 4 грамма на сто грамм продукта. Я обожаю майонез не только в новогоднем оливье. По будням часто намазываю на ломтики сыра, колбасы – и в рот! Точнее, обожал. Узнав из книги про связь майонеза с гликированием, завязываю с ним. Что такое гликирование? Почитайте Павлову, узнаете. Впрочем, диабетики и люди в преддиабетном состоянии знают важный анализ крови на гликированный гемоглобин.

Так что «Обман веществ» не только про сахар и жир. (о чем книга – читайте тут) Книгу прочитал взахлеб, от корки до корки. За 4 часа, лежа в ванной с морской солью. Всю почеркал, выделяя крестиками, стрелками, восклицательными знаками важные места. Книжка-то моя, что хочу, то с ней и творю. Важных мест оказалось очень много.

Журналист "Комсомолки" Евгений Черных. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Действительно, получилась подробная инструкция, как жить долго и счастливо, наслаждаясь здоровьем. Популярно, на пальцах, показано, что и как есть, пить, когда и сколько спать, какие упражнения делать. И много других полезных советов. Написано без научной «зауми», присущей книгам многих докторов и кандидатов меднаук. Понятно, доходчиво, а главное - увлекательно, оптимистично. Читаешь и понимаешь: это же на самом деле просто, жить по инструкции доктора Павловой. Было бы только желание.

Есть библейское выражение: «Врачу, исцелися сам!» А вот Павловой, медику с четвертьвековым стажем и соавтору Носовой, двадцать лет живущей по ее правилам, веришь. На фото – эффектные девушки, хотя возраста своего они не скрывают. Значит, и у других получится.

Авторы книги - журналист "КП" Олеся Носова (46 лет) и кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова (47 лет).

Есть одна лишь претензия к авторам. Завалившись субботним вечером в ванну с «Обманом веществ», я решил начать новую жизнь по Павловой, не дожидаясь пресловутого понедельника. И лечь спать в 23.00 (сон – моя главная, пожалуй, проблема.) Помните у Стругацких «Понедельник начинается в субботу»? Но когда перевернул последнюю страницу с гликемическим и инсулиновым индексами разных продуктов, изрядно мною почерканную, на часах была полночь. Сорвали авторы старт моей новой прекрасной жизни.

Ладно, сегодня упаду в постель точно в 11 вечера. И буду постепенно осваивать другие рекомендации, советы Павловой. Спасибо, Доктор!

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