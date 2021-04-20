Доктор Павлова, «Обман веществ»: Как жир и сахар убивают нас, и что с этим можно сделать

Книгу "Обман веществ" написала эндокринолог клиники МГУ доктор Зухра Павлова в соавторстве с журналистом «Комсомольской правды» Олесей Носовой.

О чем книга «Обман веществ»:

В книге очень хорошо и понятно объясняются вещи, важные для того, чтобы как можно дольше оставаться красивыми и здоровыми.

Это не просто запреты - не ешь соль, не ешь жареное - но и объяснения, почему разрушения, вызванные этими веществами, так сложно «отматываются» в организме. Есть полезные советы, как это частично нивелировать. Книга рассчитана на думающих читателей, которым запретов маловато, нужны убедительные объяснения, почему именно так.

Издание стало бестселлером уже на второй день продаж в одном из крупнейших книжных интернет-магазинов.

Купить бумажную книгу стоит хотя бы для того, чтобы получить в ежедневное пользование сравнительную таблицу гликемического и инсулинового индекса самых популярных продуктов.

Это достаточно редкая вещь. Отдельно гликемический есть, инсулиновый есть, а вот свести их вместе и посмотреть, почему от каких-то продуктов хочется есть - почему-то в голову никому особо не пришло.

Становится понятным, почему не стоит утолять голод кефиром - при низком гликемическом индексе (который, по идее, должен давать длительное насыщение) обладает парадоксально высоким инсулиновым индексом. А это сразу вызывает выброс инсулина и, как следствие, необузданный аппетит.

В таблице можно увидеть, какими продуктами можно «заморить червячка», а какими, наоборот, вы рискуете разбудить «волчий голод».

Одно из главных достоинств книги – она имеет под собой научную базу. Наведя камеру смартфона на QR-коды, вы сможете перейти на научные статьи, на основе которых написана та или иная глава.

Об авторах:

Авторы книги - эндокринолог Зухра Павлова (слева, 47 лет) и журналист Олеся Носова (справа, 46 лет).

Доктор Зухра Павлова:

известный эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, научный руководитель клиники Системной медицины, врач с опытом более 20 лет, автор телеграм-канала @doctorPavlova Instagram Facebook Дзен

Олеся Носова:

известный журналист, медиаменеджер и медиаэксперт, 1-й заместитель главного редактора «Комсомольской правды», шеф-редактор и издатель KP.RU.

Где купить книгу:

То, что книгу ждали – не преувеличение. Уже на второй день продаж она стала бестселлером в самом крупном книжном магазине Labirint.ru, а через неделю первый тираж закончился. Сейчас книгу можно купить:

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Из первых откликов на книгу «Обман веществ»

«Когда кто-нибудь из моих близких заболевает и врачи не могут разобраться, что происходит, - я отправляю их к доктору Павловой. Она, как настоящий доктор Хаус, умеет распутывать сложные случаи и уже не раз приходила к парадоксальным выводам, которые спасали человеку жизнь. То, что они нашла время написать книгу, редкая удача для нас всех!»

Оскар Хатманн, предприниматель, мультимиллионер, спортсмен-десятиборец, победивший неизлечимую болезнь, обладатель мирового рекорда по спринт-гребле, писатель

Книга написана доступным языком и полна полезных советов, а научные аспекты подтверждены ссылками на статьи в серьезных специализированных изданиях.

Содержание книги «Обман веществ»:

Вступление. Кто такая доктор Павлова и почему ее суждениям стоит доверять

Глава первая. Жир.

«Доктор, я почти ничего не ем, а вес растет!» Такие слова я слышу почти каждый день. Но лишняя энергия не берется из воздуха. Мы сами ее поглощаем в виде перекусов, которые не замечаем.

Глава вторая. Гормоны

Допустим, после родов вы набрали десяток лишних килограммов. Мой совет: скорее обратитесь к эндокринологу и решите вопрос раз и навсегда. Наш мудрый организм умеет прощать ошибки, если мы их быстро исправляем.

Глава третья. Сахар

200 лет назад, чтобы поесть сладкого, человеку нужно было отвоевать мед у пчел. Сейчас достаточно зайти в магазин у дома. Понятно, почему ожирение становится проблемой?

Глава четвертая. Что есть?

Хотите похудеть? Запомните: счастливый человек ест меньше!

Глава пятая. Что пить?

Без воды вы не только не похудеете, но даже не выздоровеете от банальной простуды.

Глава шестая. Фитнес.

Утренние пробежки доведут вас прямиком до инфаркта. Потому что сразу после пробуждения большие нагрузки совершенно не физиологичны.

Вместо послесловия – когда нужно прислушиваться не только к своему организму, но и к врачу.

Проверь себя: есть ли у вас нарушения пищевого поведения, и нужно ли вам вам вместо диетолога помощь психолога или психиатра

Сравнительная таблица гликемических и инсулиновых индексов. Поможет понять, почему после некоторых вроде бы полезных продуктов просыпается волчий голод.

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