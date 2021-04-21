Выплаты беременным в 2021 году: Владимир Путин объявил о пособии в послании Федеральному Собранию

Ежемесячное пособие беременным женщинам в тяжелом материальном положении составит, в среднем, 6350 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россиянок, ожидающих ребенка, поддержат ежемесячными пособиями в случае, если они находятся в тяжелом материальном положении. О введении новых выплат для беременных женщин в размере половины прожиточного минимума заявил президент Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 года.

- Надо помочь женщинам, которые ждут ребенка, и при этом еще испытывают материальные трудности, - заявил Владимир Путин. - Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка. И была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги. Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране 6 350 руб. в месяц.

Оформить выплату можно в центре госуслуг «Мои документы» или на онлайн портале госуслуг. Для этого потребуется встать на медицинский учет на ранних сроках беременности.

Прожиточный минимум в целом на человека составляет 11 653 руб., для трудоспособного населения - 12 702 руб. Его размер определен постановлением правительства № 2406 от 31.12.2020 на 2021 год.

Напомним, прежде выплаты от государства беременные женщины начинали получать только за 70 дней до родов и 70 дней после (при многоплодной беременности — за 84 дня до родов и 110 после). Размер пособия зависит от статуса женщины: учащаяся вуза/ссуза, работающая. Это предусмотрено ст. 255 Трудового кодекса и ст. 8 ФЗ № 81. Чтобы получить это пособие, необходимо примерно на 30-й неделе получить больничный лист у врача, который ведет беременность, написать заявление на работе, получить пособие, которое рассчитывается бухгалтерией организации и выплачивается вместе с очередной зарплатой. Безработным пособие не положено. Единовременная выплата при рождении ребенка или по уходу за ребенком положены независимо от наличия официальной работы.