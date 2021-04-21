«Умер, сидя в кресле»: Тело актера сериалов «Глухарь» и «МосГаз» нашли лишь через несколько дней после смерти

Актер Алексей Артамонов в сериале "Глухарь-3". Фото kino-teatr.ru

В Москве нашли тело актера Алексея Артамонова, который последние годы активно играл в сериалах - «Глухарь», «МосГаз», «Паутина» и другие.

Тело 62-летнего Артамонова обнаружил его крестный сын Николай Сирин. Молодой человек приехал к дому актера на проспекте Вернадского, звонил в дверь, но ее не никто открыл. Тогда Сирин позвонил в полицию.

- По словам мужчины, Алексей Артамонов уже несколько дней не отвечал на телефонные звонки, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Последний раз они виделись 10 апреля, когда Сирин приезжал проведать крестного.

На вызов приехал наряд. По словам полицейских, через дверь сразу почувствовался характерный запах.

Вызвали сотрудников МЧС - вскрывать дверь.

- Дверь была закрыта изнутри - на замок и задвижку, - уточнил наш собеседник.

Николай Сирин вошел в квартиру вместе со спасателями.

- Артамонов находился в комнате, сидел в кресле. Судя по состоянию тела, мужчина скончался еще несколько дней назад.

Тело актера отправили на судмедэкспертизу. По предварительной информации, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Стоит отметить, что обнаруживший тело своего крестного Николай Сирин является сыном другого актера - Александра Сирина, известного по сериалам «Ликвидация» (доктор Арсенин), «Склифосовский», «Обратная сторона Луны» и др.

Алексей Артамонов был выпускником Школы-студии МХАТ. В 1980 и 1990-е он входил в труппу Центрального академического театра Советской (Российской) армии. Затем преподавал в Школе-студии МХАТ, снимался в кино и сериалах.