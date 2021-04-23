Транспорт будущего: когда в Москве появятся автобусы на водородном топливе и зачем менять электробусы

Не успели москвичи вдоволь накататься на электробусах, как глава столичного Дептранса Максим Ликсутов объявил: мы готовы развивать водородный транспорт. Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Не успели москвичи вдоволь накататься на электробусах, как глава столичного Дептранса Максим Ликсутов объявил: мы готовы развивать водородный транспорт. По его прогнозам, первый автобус на водородном топливе по Москве может поехать уже через один-два года.

Рассказываем, что это за машины, которые работают на самом распространенном химическом элементе во Вселенной.

ПОКА ПОКУПАЕМ ЭЛЕКТРОБУСЫ

Сегодня по Москве ездят 600 электробусов. Пока это лишь десятая часть наземного транспорта. Мэр Сергей Собянин накануне анонсировал в своем блоге покупку еще 820 электробусов в ближайшие два года. Среди них будут и просторные «гармошки», которые пойдут по самым загруженным маршрутам.

За пару лет эксплуатации электробусы показали себя хорошо: они бесперебойно работают, ничуть не уступают в скорости дизельным собратьям и за 10 минут заряжаются на конечной остановке перед выходом на новый круг.

Автобусы с двигателями внутреннего сгорания с 2021 года «Мосгортранс» больше не приобретает. В планах подключить и частных перевозчиков к закупке электробусов. Коммерсанты сегодня обслуживают 30% маршрутов в Москве. Все это нужно, чтобы снизить число выхлопов.

Но зачем тогда водородные автобусы, если решили развивать электротранспорт?

Глава столичного Дептранса Максим Ликсутов Фото: Иван МАКЕЕВ

ВМЕСТО УГАРНОГО ГАЗА – ВОДЯНОЙ ПАР

Водород — экологически чистый и при этом эффективный. Мировое сообщество признает его топливом будущего. Машины на таких батареях вместо угарного газа из выхлопной трубы выпускают водяной пар. В качестве топлива водород используют в состоянии сжатого или сжиженного газа.

Транспорт на водородном топливе пока стоит дороже электрического. Так что одна из главных проблем с его внедрением сегодня — экономическая.

— Электромобилям нужны аккумуляторы и особый двигатель. А водородному транспорту нужен мотор, аккумулятор и сложная установка на топливных элементах. В ней проходит химическая реакция взаимодействия водорода и кислорода. Так вырабатывается электроэнергия. Еще у водородных автомобилей дорогие баллоны для хранения газа. Он взрывоопасен, и компании делают упор на защиту емкостей, — рассказывает транспортный эксперт, директор по развитию в компании «Мой Автопрокат» Максим Меженков.

При этом в мире не боятся тестировать новинку. По Японии ездят 100 автобусов на водороде, несколько десятков курсируют по Лондону. В Германии даже запустили поезд на водородных топливных элементах.

ЖДЕМ 2050 ГОДА

— При сгорании водород дает в три раза больше энергии, чем бензин, керосин, дизель, и в 2,5 раза больше энергии, чем пропан. Что до цены такого транспорта, то ее можно снизить, если заняться переоборудованием существующих автобусов с двигателями внутреннего сгорания. Все равно производство автобусов на водороде в России пока не создано, — говорит аспирант кафедры национальной экономики РУДН, член Международной академии технологических наук Тимофей Мазурчук.

Эксперт рассказывает, что из-за сложностей с внедрением новых АЗС, с разработкой отечественных вариантов автобусов и других факторов, рядовой транспорт на бензине и дизеле еще долго будет доминировать на улицах городов. У него не возникает проблем с запчастями, налажен серийный выпуск, готовы заправки.

— В Москве, по заявлению Максима Ликсутова, период внедрения водородных автобусов рассчитан на 30 лет, то есть до 2050 года (первый автобус через год-два будет тестовым — прим. авт.), — продолжает Мазурчук. — Если говорить о стране в целом, то можно смело прибавлять еще 15-20 лет. Думаю, в этом десятилетии мы увидим распространение подобного транспорта преимущественно у частных междугородних перевозчиков, а также у рядовых водителей. Машины на водороде сегодня выпускают BMW, Toyota, Ford, Nissan и другие.

Сейчас Москва ждет предложений от отечественных автоконцернов, которые бы взялись за разработку и выпуск автобусов на водородных двигателях. В конце прошлого года президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что к 2023 году в России должны создать первый городской автобус на водородном носителе. Тогда планы столицы по внедрению такого транспорта еще не анонсировали. Не исключено, что реальный спрос подстегнет компании ускорить работу в этом направлении.

Сегодня по Москве ездят 600 электробусов. Пока это лишь десятая часть наземного транспорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Как получают топливный H2

Водород — самый распространенный элемент в нашей галактике. На планете Земля его опережает кислород. При этом в чистом виде водород в природе не встречается. Он входит в состав других соединений.

Сегодня многие магазины техники продают генераторы водорода. Ими предлагают обогащать воду. Цена прибора от 2000 рублей. У врачей к нему скептическое отношение. Те, у кого в школе хорошо вели физику и химию, могут вспомнить опыт по получению водорода: гранулы цинка, соляная кислота — идет реакция и газ собирается в пробирку. Выглядит просто.

Однако в промышленных масштабах чистый водород таким способом не получить. Сегодня его производят из метана или угля. Это самые дешевые способы, но при этом они дискредитируют всю экологичность топлива. Получение H2 таким образом ведет к выбросам.

Дорогой, но менее вредный способ — электролиз воды. Проще говоря: пропуск через нее электричества. В идеале напряжение могут давать солнечные и ветряные станции. Но прежде их нужно построить, а еще надо очень много воды. Идеальный вариант — получение водорода из мусора. Отходы на свалках выделяют H2, надо его ловить и отделять от прочих газов. Однако пока это проекты.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Автобус по требованию

На портале «Активный гражданин» появилось новое голосование. В нем рассказывают про городской сервис перевозок «по требованию» и предлагают выбрать ему название — «По пути», «Союз» или «Твойбус».

Планируется, что сервис станет дополнением к традиционному транспорту Москвы. Сегодня такси большинство вызывают через смартфон. Новая услуга предлагает заказать себе автобус через программу «Московский транспорт». Правда речь не о больших машинах, а о микроавтобусах.

Работать будет так. Размещаешь заказ, система считает стоимость и говорит, куда тебе нужно подойти. По задумке, автобус должен подъехать на место в течении 30 минут. Стоимость поездки на микроавтобусе будет ниже, чем на такси. Сервис делают для районов с низкой транспортной доступностью, удаленных от метро и МЦД.

Аналоги работают в других мегаполисах — Лондоне, Берлине, Дубае, Нью-Йорке. В Москве в тестовом режиме проект хотят запустить в ТиНАО уже в этом году.