Путин призывает все страны мира подключиться к проектам по климату

Президент России выступил на «саммите сорока» Фото: REUTERS

В четверг, 22 апреля, Владимир Путин, в формате видеоконференции, принял участие в саммите лидеров государств по вопросам климата.

Президент в это время находился в Кремле. И так случилось, что в эфир заседания онлайн-саммита его вывели немного раньше времени. То есть, российского лидера показали - на большом экране - в тот момент, когда там все еще выступал его французский коллега Эммануэль Макрон.

- Наша сегодняшняя дискуссия показывает, насколько глубоко мы все разделяем озабоченность, связанную с изменением климата, - сразу же заметил Путин, - и -насколько мы заинтересованы в активизации международных усилий по решению этой проблемы. От успеха этих усилий во многом зависит судьба всей нашей планеты, перспективы развития каждой страны, благополучие и качество жизни людей.

Кстати, этот саммит созван по инициативе администрации США, продлится он до 23 апреля. Как сообщал Белый дом, президент Джо Байден пригласил к участию в нем более 40 лидеров различных стран.

На взгляд Путина, надёжной правовой основой для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов «служат универсальные договорённости, достигнутые по линии Организации Объединённых Наций».

- Подчеркну, Россия со всей ответственностью подходит к выполнению своих международных обязательств в данной сфере, - продолжал Российский президент. - Прежде всего это касается реализации Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения. Ведём энергичную работу по формированию в нашей стране современного законодательства, обеспечивающего контроль за эмиссией углерода и стимулирующего ее сокращение.

Накануне, в своём Послании Федеральному собранию, Путин поставил задачу - к 2050 году существенно ограничить накопленный объем чистой эмиссии в нашей стране.

- Несмотря на размеры России, особенности географии, климата и структуры экономики эта задача, уверен, реализуема. Напомню, что по сравнению с 1990 годом Россия в большей степени, чем многие другие страны, сократила выбросы парниковых газов. Эти выбросы уменьшились в два раза – с 3,1 миллиарда тонн эквивалента СО2 до 1,6 миллиарда тонн. Это стало следствием кардинальной перестройки российской промышленности и энергетики, ведущейся в последние 20 лет.

Как результат, сейчас 45 процентов нашего энергобаланса составляют низко-эмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию. Уровень эмиссии парниковых газов атомными электростанциями на всём их жизненном цикле, как известно, почти нулевой.

Мы намерены и далее наращивать объёмы утилизации попутного газа. Реализовывать масштабную программу экологической модернизации и повышения энергоэффективности во всех секторах экономики. Обеспечивать улавливание, хранение и использование углекислого газа от всех источников. Создаём также инфраструктуру производства водорода как в качестве сырья, так и энергоносителя.

Упомяну в этой связи, что в России, в Сахалинской области, начат пилотный проект по формированию системы углеродного ценообразования и торговли углеродными единицами. Его осуществление позволит достичь углеродной нейтральности этого российского региона уже к 2025 году.

В четверг, 22 апреля, Владимир Путин, в формате видеоконференции, принял участие в саммите лидеров государств по вопросам климата. Фото: REUTERS

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

- Ни для кого не секрет, что ситуация, стимулировавшая глобальное потепление и проблемы, с ним связанные, возникла далеко не вчера. Какими видим пути комплексного решения этих проблем?

- Первое. Углекислый газ держится в атмосфере сотни лет. Поэтому мало только говорить о новых объёмах эмиссии. Важно заниматься вопросами поглощения углекислого газа, накопленного в атмосфере. Отмечу, что Россия вносит без преувеличения колоссальный вклад в абсорбирование глобальных выбросов как своих, так и чужих за счёт поглощающей способности наших экосистем, которая оценивается в 2,5 миллиарда тонн эквивалента углекислого газа в год.

- Второе. Следует учитывать все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление. К примеру, на долю метана приходится 20 процентов антропогенных выбросов. И каждая его тонна создаёт парниковый эффект в 25–28 раз больший, чем тонна СО2. Если бы, скажем, в предстоящие 30 лет удалось сократить эмиссию метана в два раза, то, по мнению экспертов, глобальная температура к 2050 году снизилась бы на 0,18 градуса. Что, кстати, составляет до 45 процентов разницы между текущей температурой и целью Парижского соглашения.

В этой связи было бы весьма важно наладить широкое и эффективное международное сотрудничество по расчётам и мониторингу объёмов эмиссии всех видов вредных выбросов в атмосферу.

Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты, активнее заняться разработкой низко-углеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата.

- Третье. Убеждён, борьба за сохранение климата, конечно же, призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Россия готова предложить целый набор совместных проектов, рассмотреть возможность преференций даже для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии, в том числе, и у нас в стране.

И последнее. Глобальное развитие должно быть не просто «зелёным», но и устойчивым во всей полноте этого понятия. Причём для всех стран без исключения. А соответственно, тесно увязываться с продвижением вперёд по таким актуальным направлениям, как борьба с бедностью и сокращение разрывов в развитии между странами.

* * *

Завершая своё выступление, Путин ещё раз повторил свою главную на эту тему мысль:

- Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что Российская Федерация искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества, с тем чтобы продолжить поиск действенных решений проблемы изменения климата как, впрочем, и всех других острых глобальных проблем. Собственно, этому и должны послужить итоги нынешнего видеосаммита.

...В этот вечер Путин впервые должен был «встретиться»(разумеется, пока на телеэкране) с Джо Байденом. В программе также - «совместное фотографирование» всех участников климатического форума.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Президент предупредил Шерхана и прилипал»: Дмитрий Песков - о том, сколько спит Владимир Путин, его переживаниях за Донбасс и банковских вкладах

Пресс-секретарь Кремля в эфире Радио «Комсомольская правда» ответил на вопросы о послании Федеральному собранию и не только (подробности)