Форум, который немножко опоздал: в Донецке обсудили, как будут строить «Русский Донбасс»

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Двухдневное мероприятие под названием «Единство русских: защита прав и свобод», началось спустя пару часов после традиционного утреннего артобстрела окраин Донецка. В многострадальном районе Трудовские был ранен местный житель. Украинская армия праздновала возвращение российской с учений и опять осмелела.

Этот форум готовился задолго до нынешнего военно-политического обострения. Некоторая интрига была сокрыта в списке участников из России. До последнего момента, в программе Форума было написано: «Приглашенные гости из Российской Федерации».

Все хорошо помнили информационную бомбу, которую буквально взорвала Маргарита Симоньян на прошлом мероприятии в донецком Центре славянской культуры. Просто попросила тихим голосом со сцены: «Россия-матушка, забери Донбасс домой!».

Сегодня Россию представляли депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Андрей Козенко – тоже немало. И сам факт их присутствия в Донецке, несколько скрасил несбывшиеся ожидания и мечты, вложенные народной молвой во вчерашнее Послание президента.

В Донецке обсудили, как будут строить «Русский Донбасс» Фото: Дмитрий СТЕШИН

Алексей Журавлев, сорвал аплодисменты зала, предложив по аналогии с ОРДИЛО (так ЛДНР называются в «Минских соглашениях» - Отдельные районы Донецкой и Луганской областей – прим. авт.), называть нынешнюю Украину – ОЧУ, - «Оставшаяся Часть Украины». Впрочем, его выступление было не очень веселым, депутат Госдумы несколько «заземлил» собравшихся, заметив, что мероприятие хоть и статусное, но общественное. И должно лишь выработать схему или рекомендации, как «защитить права русских на Украине и далее везде»:

- Я далек от иллюзий, что мы кого-то поддержим на Украине, они сделают Майдан и придет пророссийская власть. Но, делать это надо, и Россия должна поддержать. 25 миллионов осталось после развала СССР за пределами Российской Федерации и каждый русский – звено нашей общей истории. Депутат Андрей Козенко, конкретизировал происходящее. По его словам, сейчас на Донбассе проживает почти полмиллиона граждан России:

- А это крупнейший русский анклав за границами России! И с этим сложно поспорить.

Должен был выступить по видеосвязи известный правозащитник Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, но Небо было против и эта связь оборвалась прямо в первые секунды выступления. Остался только осадочек – действительно, почему наши правозащитники из либерального крыла, никогда не приезжали на Донбасс? Вопрос риторический.

В кулуарах Форума, один из известных общественных деятелей Донбасса, сказал мне прямо, что лучший вариант защиты русских, это сочетание права и грубой военной силы. Мол, только так это работает. Заметив, что я достал диктофон, попросил на него не ссылаться, так как он член одного из подкомитетов «Минской контактной группы» и не может прямо призывать к войне.

На прощание, пользуясь анонимностью, мой собеседник заметил, что всем этим (имелся в виду Форум и прочая общественная деятельность по защите прав русских - прим.авт.) нужно было заниматься еще в начале 2000-х годов и мы бы сейчас имели не гражданскую войну, а «пусть и усеченный, но СССР 2.0». Объективно, никто бы этим в начале века заниматься не стал, слово «русский» было жестко табуировано, употреблять его считалось чем-то постыдным и только печальный опыт показал, что от этническо-культурной идентификации никуда не деться. Тем более, если враги используют разделение на русских и украинцев в своих, антироссийских целях. И весьма успешно – семь прошедших лет тому пример. Восьмой год уже пошел.

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