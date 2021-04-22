«Бриллианты по цене квартиры в Москве и новый имидж»: Исхудавшая Мерьем Узерли вызвала оторопь у гостей Московского кинофестиваля

В Москву 37-летняя Мерьем прилетела на выступление на женском бизнес-форуме. И заодно зарулила на красную дорожку Московского кинофестиваля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После выхода сериала «Великолепный век» рыжеволосая актриса Мерьем Узерли, сыгравшая в телесериале любимую жену султана Сулеймана, стала в России большой звездой.

Этот сериал посмотрели, наверное, все российские домохозяйки и не только. Особенно они впали в печаль, когда Мерьем на фоне депрессии покинула съёмочную площадку и ее заменили на другую актрису. Однако любителям сериалов в роли Хюррем Султан запомнилась именно Узерли.

В Москву 37-летняя Мерьем прилетела на выступление на женском бизнес-форуме. И заодно зарулила на красную дорожку Московского кинофестиваля.

Актриса своей шикарной формой вызвала оторопь у гостей фестиваля. В январе Мерьем родила дочь от своего возлюбленного американца.

И за столь короткий срок Мерьем привела себя в форму после родов, похудела, сменила цвет волос. Чёрное платье-футляр подчеркнуло стройные формы артистки. Образ звезды сериалов дополнил бриллиантовый комплект из белого золота, стоимостью в более 20 миллионов рублей.

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