"Полгода не могла нормально жить": Лена Летучая рассказала о страшных последствиях коронавируса

Телеведущая Лена Летучая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, что последствия коварного Covid-19 могут быть куда серьезнее самой болезни, уже не раз говорили врачи-эксперты. А самому знаменитому "ревизорро" страны Лене Летучей пришлось на себе проверить этот устрашающий тезис. Телезвезда только-только восстанавливает прежнюю форму после перенесенного вируса.

- Я переболела коронавирусом в ноябре и потом очень долго не могла очухаться. Полгода после болезни я не могла нормально работать, нормально жить, - призналась Летучая kp.ru на премии Glamour Eco Awards, где выступала со своими инициативами по экологическим программам. - Знаете, я вообще не депрессивный человек, супероптимист, но все эти месяцы я постоянно чувствовала дикую усталость, плюс было очень тяжело эмоционально. Я садилась в машину, чтобы ехать на работу, и понимала: я слаба настолько, что даже не могу взяться за руль.

По словам ведущей, работала она в лучшем случае в четверть силы - по два часа в день, несмотря на все свои обязательства.

- Кроме того, я полностью выпала из спорта, не могла даже сделать элементарную зарядку, - вспомнила звезда тот тяжелый период. - Из-за того, что меня лечили гормонами, все время скакал вес, а я чувствую даже прибавку даже в 1,5 - 2 килограмма. Но я, конечно, не буду судить наш протокол лечения, потому что не до конца понятно, как вообще правильно спасать от этого вируса. Чтобы восстановиться, мне пришлось очень многое сделать. Я пила всевозможные витамины, летала в испанскую клинику... И только сейчас наконец возвращаюсь к прежнему образу жизни.

Лена Летучая на премии Glamour Eco Awards. Фото: предоставлено организаторами.

Однако, долгим месяцам пандемии Летучая благодарна за семейную идиллию.

- В моём расписании наконец появились выходные дни. Раньше я пахала, как ломовая лошадь, а в пандемию наконец почувствовала, что такое реальная жизнь, - поделилась Лена Летучая. - Когда мне все звонили и ждали, что я буду плакаться, я наоборот, отвечала: «Слава богу, я больше не встаю по будильнику. Мне никуда не нужно бежать, я вижу своих детей, своего мужа». Слава богу, коронавирус не забрал моих близких, поэтому я счастлива, что у меня было такое время. Утром ты просыпаешься и думаешь: позавтракать или поспать? А может, фильм посмотреть? Ладно, пойду с мужем погуляю или с собакой. У меня очень много лет не было такого выбора, а пандемия мне это вернула.

Между тем, родных детей у 42-летней Летучей пока нет, а своими она называет сыновей мужа. От двух предыдущих браков у бизнесмена Юрия Анашенкова есть трое сыновей-подростков, с двумя из которых - от бизнесвумен Асмик Вайе Рейтор - первые годы после развода он не мог нормально общаться из-за разногласий с бывшей супругой. Та уверяла, что Анашенков не помогает детям финансово, и даже "нарисовал" себе минимальную зарплату, чтобы платить по алиментам 14 тысяч в месяц. Но теперь наконец эти ссоры позади: сыновья бизнесмена проводят много времени в его новой семье, а сама Летучая души в них не чает.

- Если высшие силы решат, что у нас с Юрой будут общие дети, значит, они у нас будут, и мы станем им лучшими родителями. Но если вдруг так не случится, я не буду убиваться и рыдать, - не раз говорила телеведущая в интервью. - К счастью, сыновья мужа сразу стали относиться ко мне очень хорошо, а спустя время уже буквально висели на шее. У нас прекрасные отношения.

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