«Есть признаки перегрева»: В Центробанке хотят усложнить получение кредитов и сделать их дороже

Банки должны ужесточить требования к заемщикам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Банк России в пятницу повысил ключевую ставку - с 4,5 до 5% годовых. Это решение было ожидаемым. В ЦБ решили активнее бороться с растущими темпами инфляции. Ключевая ставка как раз для этого и используется. Чем она выше, тем ниже рост цен. Действия Центробанка на традиционной пресс-конференции прокомментировала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

НИЗКАЯ СТАВКА СДЕЛАЛА СВОЕ ДЕЛО

- Мягкая денежно-кредитная политика в полной мере выполнила свою контрциклическую роль, поддержав экономику в острый момент кризиса. Сейчас быстрое восстановление спроса формирует устойчивое инфляционное давление, которое усиливается ограничениями со стороны предложения, - пояснила Эльвира Набиуллина.

По ее словам, цены растут слишком быстро. За год инфляция составила почти 6%. И если не сбить этот рост сейчас, то потом будет сложнее.

- Промедление привело бы к необходимости более сильного повышения ставки в будущем, - пояснила глава ЦБ.

Кстати, Центробанк впервые опубликовал траекторию движения ставки на ближайшие три года. Если вкратце, то низких ставок до конца 2023 года ждать не стоит.

ГРАФИКА

Какой будет ключевая ставка в ближайшие три года

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* В тот или иной момент ставка может отклоняться либо выше, либо ниже этого диапазона, но среднее значение в течение года будет внутри объявленных границ.

По данным прогноза ЦБ.

ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ

Здесь причин несколько. Но самая главная - образовался дисбаланс между спросом и предложением. Первый сильно растет, а второе за ним не поспевает. Все это выливается в рост цен.

- Высокий спрос позволяет производителям перекладывать свои возросшие издержки на конечного потребителя, - объясняет Набиуллина.

И здесь влияют как внешние факторы, так и внутренние. Во-первых, сильно выросли цены на все сырьевые товары (зерно, нефть, металлы). И это тянет за собой цены на внутреннем рынке. Во-вторых, активность покупателей побуждает продавцов повышать стоимость своих товаров и услуг.

- В прошлом году люди сберегали больше, чем обычно. И сейчас начали тратить то, что накопилось. Плюс произошел резкий рост розничных кредитов. Они тоже увеличивают спрос, - объяснила председатель Центробанка.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Фото: Гавриил Григоров/фотохост-агентство ТАСС

СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ БУДУТ РАСТИ

В прошлом году банки выдали рекордное количество кредитов россиянам. Как будто и не было кризиса. Частично этому способствовали льготные программы, которые запустило государство. В частности, по ипотеке. В ЦБ считают, что их нужно как можно быстрее сворачивать, чтобы не надуть слишком большой пузырь.

- Есть признаки перегрева на рынке недвижимости. Плюс мы видим снижение качества ипотечных кредитов. Поэтому нам нужно нормализовать рост цен. Чтобы сохранить доступность жилья и не допустить слишком быстрого роста кредитной нагрузки, - заявила Эльвира Набиуллина.

Одно из первых изменений, которое может случиться в ближайшее время, это повышение порога первоначального взноса. В прошлом году ЦБ разрешил банкам выдавать ипотеку даже при наличии у заемщика 10% от стоимости квартиры. Теперь ценз планируют вернуть на докризисный уровень - 20% от стоимости. Это должно снизить спрос на квартиры и затормозить рост цен на недвижимость.

ДЕПОЗИТЫ СПАСУТ ОТ ИНФЛЯЦИИ

Решение об отмене льготной ипотеки будет принимать правительство. Но если это произойдет, то с очень большой вероятностью цены на недвижимость встанут во второй половине этого года. Все, кто хотел купить жилье, это уже сделали. Спрос был опережающим. Таких толп покупателей на рынке жилья уже не будет.

Наоборот, там могут появиться толпы желающих продать недвижимость и зафиксировать доход в 20 - 30% годовых. Тем более что в ближайшее время депозиты снова начнут приносить хороший доход.

- Сейчас вклады в банках не выполняют свою функцию, не защищают средства граждан от обесценения. С ростом ключевой ставки повысится привлекательность сбережений, - объясняет Эльвира Набиуллина.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Бизнес-омбудсмен Борис Титов:

«Повышение ключевой ставки - необходимое зло, но малый бизнес придется спасать»

- Логика действий регулятора понятна. Повышая ставку, ЦБ пытается препятствовать оттоку иностранных капиталов, тем самым косвенно ослабляя давление на рубль. Однако для экономики в целом повышение стоимости кредита абсолютно не является благом. Коммерческие кредиты для малого и среднего бизнеса неизменно подорожают. Но у государства есть рычаги для целенаправленного субсидирования ставок. И здесь все будет зависеть от «ручных» решений. Иначе говоря, повышение ключевой ставки - необходимое зло, но кредитование малого бизнеса придется спасать, иначе ситуация станет критической».