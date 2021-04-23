Центробанк России повысил ключевую ставку до 5% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Центробанк резко повысил ключевую ставку – с 4,5 до 5% годовых. Такое решение принял совет директоров ЦБ по денежно-кредитной политике. Главная причина – резкий рост цен в стране. Как на это может повлиять ключевая ставка? Что теперь будет с процентами по кредитам и депозитам? И как все это отразится на курсе рубля?

ВСЕМУ ВИНОЙ ИНФЛЯЦИЯ

По итогам марта случился очередной антирекорд. Если смотреть за год, то с 1 апреля прошлого года цены выросли на 5,8%. Это очень много. В последние годы инфляция колебалась в районе 2,5 – 4% в год.

Причин для такого поведения цен несколько. Во-первых, дефицит предложения в некоторых отраслях (например, в сфере туризма). Во-вторых, повышенная спрос со стороны россиян (в том числе благодаря мерам поддержки). В-третьих, дополнительные издержки бизнеса (из-за коронавирусных ограничений). В-четвертых, глобальная инфляция, то есть рост цен на многие сырьевые товары (в частности, нефть и металлы). В-пятых, санкции.

- Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных, - говорится в официальном заявлении ЦБ.

Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧТО БУДЕТ СО СТАВКАМИ В БАНКАХ

Ключевая ставка – это важный макроэкономический показатель. От нее зависит, по какой цене могут брать в долг у Центробанка коммерческие банки, и по какой цене они могут размещать свободные деньги. Все это влияет на проценты по банковским вкладам и кредитам. Вырастут и те, и другие.

- Принятые Банком России решения о повышении ключевой ставки обусловит рост кредитно-депозитных ставок в будущем. Это позволит повысить привлекательность банковских депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования, - говорится в заявлении ЦБ.

По сути, решение принимают для того, чтобы сбить слишком сильное раздувание кредитного пузыря. Сейчас оно очень заметно в сегменте ипотеки. И тем самым повлиять на цены. Ведь если кредиты будут менее доступны, то их будут меньше брать, от этого снизится спрос – и все это должно привести к снижению цен (ну или, по крайней мере, к не такому сильному росту).

Вырастут проценты по банковским кредитам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ?

Центробанк повысил прогноз инфляции на этот год. Теперь там ждут, что она составит от 4,7 до 5,2%. Поэтому в ЦБ будут решили перейти к так называемой нейтральной денежно-кредитной политике. Она означает, что ключевую ставку будут держать примерно на том же уровне, что и рост цен.

- Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 11 июня.

Некоторое влияние на курс отечественной валюты все-таки будет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А что будет с курсом рубля?

Некоторое влияние на курс отечественной валюты все-таки будет. Как правило, когда ключевая ставка растет, рубль дорожает. Это происходит потому, что от ключевой ставки зависит стоимость наших гособлигаций. И чем выше на них спрос, тем выше спрос на рубли и, соответственно, выше их биржевой курс по отношению к другим валютам.

Тем не менее ключевая ставка – хоть и один из самых важных, но не единственный фактор, который влияет на курс рубля. Помимо него есть и другие. Поэтому реальный курс нашей валюты будет зависеть от сочетания разных факторов. В том числе санкционных, которые в последнее время оказывают сильное влияние.