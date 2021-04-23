Египет открывают для россиян в 2021 году: Когда возобновят рейсы на курорты и сколько будут стоить туры

Российские туристы могут собираться на отдыха в Египет Фото: Олег ЗОЛОТО

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились об открытии авиасообщения между российскими аэропортами и курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх. Так что Египет открывают для россиян в 2021 году.

Новость долгожданная - и для отпускников, и для турбизнеса, поскольку после запрета на полёты в Турцию доступных для россиян массовых курортов не осталось.

КОГДА МОЖНО БУДЕТ ПОЛЕТЕТЬ НА КРАСНОЕ МОРЕ

В этом как раз и заключается главный на данный момент вопрос. Принципиально решение принято, но конкретные даты начала полетов на Красное море не названы.

В Каир, напомним, самолёты летают и сейчас, но оттуда неудобно добираться до курортов. И дорого: средний чек за туры в Египет с перелетом через Каир – 162 тысячи 400 рублей, назвали “КП” цифру эксперты сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel. Явно не те деньги, за которые в Страну пирамид готовы летать миллионы россиян, как это было до запрета чартеров.

В Оперативном штабе (а именно оттуда сейчас приходят все новости как об открытии, так и о закрытии авиасообщения) сообщили: “В рамках выполнения поручения о расширении авиасообщения в соответствии с достигнутой между Президентом России В.В.Путиным и Президентом Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси договоренностью рабочая группа пришла к выводу о возможности открытия авиарейсов в египетские курортные города – Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Вопрос о количестве рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет решен на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. О принятом решении планируется сообщить во второй половине мая 2021 года".

Цены на отдых будут зависеть от того, разрешат ли чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх Фото: Олег ЗОЛОТО

То есть: прямо сейчас на Красное море никто не летит (во всяком случае, прямыми рейсами, а не через Каир). На майские праздники тоже. Во второй половине мая только назовут реальные сроки начала полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Уже с мая? А может, с июня 2021 года? Или вообще с сентября?

- После этого (решения о дате начала полетов. - Ред.) в течение недели-двух туроператоры развернут свои полетные программы, - комментирует исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Самолетов для быстрого старта достаточно: пока закрыта Турция и не открыта Европа, часть воздушного парка авиакомпаний простаивает.

- Мы ожидаем выхода официальных документов, чтобы приступить к планированию полетных программ в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Мы будем готовы поставить чартерные рейсы из Москвы и регионов, - подтвердил “КП” Тарас Демура, генеральный директор компании TUI Россия и СНГ. - Египет популярен у туристов, предпочитающих пляжный отдых с семьей, интересующихся историей, и, безусловно сюда едут, чтобы насладиться красотами подводного мира Красного моря.

По данным АТОР, путевки на Красное море будут готовы предложить отпускникам как минимум семь крупнейших туроператоров: ANEX Tour, Coral Travel, PEGAS Touristik, TUI Россия, «Библио-Глобус», «Интурист» и TEZ Tour.

В Каир, напомним, самолёты летают и сейчас, но оттуда неудобно добираться до курортов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ТУР В ЕГИПЕТ

От 300 – 500 долларов на человека за неделю отдыха в отеле 3* по системе «все включено» - таков прогноз Ассоциации туроператоров России.

Однако это именно прогноз, а не реальность. Все зависит от того, разрешат ли чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (а могут открыть только регулярные), будет ли возможность выполнять прямые рейсы из российских регионов, а не только из Москвы, и не введут ли ограничения по количеству рейсов, как это было с Дубаем и Мальдивами. Судя по сообщениям Оперштаба, мы узнаем об этом во второй половине мая.

Если действительно полетят чартеры из многих регионов, и не раз в неделю, а каждый день – тогда можно рассчитывать на очень гуманные цены. И на Красном море будут загорать более 200 тысяч российских туристов в месяц, строят оптимистичные планы в АТОР.

СПРОС НА ТУРЫ УЖЕ ВЫРОС В 7 РАЗ

Любители теплого моря и жаркого солнца моментально отреагировали на новость о возобновлении авиарейсов на Красное море.

Уже в первые два часа спрос на туры в Египет в системах онлайн-бронирования вырос в 7 раз, поделились с “КП” красноречивой цифрой эксперты Level.Travel. Да, пока в основном только ищут, не находят туров с прямым перелетом, разочаровываются.

С авиабилетами та же история, добавляют в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Туту.ру. За первые два часа после сообщения о запуске чартеров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх поиски авиабилетов в Египет выросли в пять раз.