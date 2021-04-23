Конкретная дата возобновления авиасообщения между странами пока не названа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У российских туристов, похоже, совсем скоро появится возможность недорого и с комфортном отдохнуть на теплом Красном море. Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами. На данный момент самолеты летают между Москвой и Каиром. И речь идет в первую очередь о прямых рейсах на курорты.

О долгожданной для многих отпускников и туристического бизнеса новости сообщил официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады, которого цитирует ТАСС: “Была достигнута договоренность о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом". Новость уже подтвердили в Кремле.

После закрытия воздушного сообщения с Турцией для наших путешественников, по сути, не осталось доступных по цене и сравнительно близких зарубежных курортов. И появление прямых рейсов на Красное море будет очень полезным. На организацию чартеров потребуется от 7 до 14 дней, считают в Ассоциации туроператоров России.

После закрытия воздушного сообщения с Турцией для наших путешественников, по сути, не осталось доступных зарубежных курортов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но важно вот что: конкретная дата возобновления авиасообщения пока не названа, речь идет о принципиальной договоренности лидеров двух стран.

Сейчас россияне тоже отдыхают на Красном море, но добираются на перекладных. Сначала в Каир, оттуда внутренним рейсом либо порядка 6 часов на автобусе. До закрытия Турции многие летали через Стамбул. Но такая дорога не всем удобна. С прямыми рейсами в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, особенно если их разрешат не только из Москвы, но и из регионов, Страна пирамид быстро станет самым массовым зарубежным курортом, уверены эксперты.