Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020

Петербург получил дополнительные игры ЕВРО-2020. Фото: Александр ГЛУЗ

Евро-2020, перенесенный из-за пандемии на год, вновь меняет формат. И, на этот раз, это прежде всего касается России. В пятницу вечером УЕФА объявил о переносе трех матчей группы Е из Дублина в Санкт-Петербург.

Чуть позже стало известно, что к нам переезжают встречи: Польша — Словакия, Швеция — Словакия и Швеция — Польша. А вот еще одну игру 1/8 финала перенесли из Дублина на лондонский «Уэмбли», где состоится и финал Евро-2020.

Таким образом, Санкт-Петербург примет 7 матчей чемпионата Европы, 6 из них группового этапа и один матч 1/8 финала. Все эти игры будут проходить на «Санкт-Петербург Арене» чуть ли не через день – с 14 июня по 2 июля.

Любопытно, что именно 7 матчей принял у себя Санкт-Петербург во время чемпионата мира по футболу-2018: четыре на групповой стадии турнира, два на стадии плей-офф и один утешительный – за третье место.

УЕФА, кстати, уже сообщил, что возвращает все деньги за билеты, купленные на матчи в Дублине. А это значит, что они теперь перейдут на матчи в России. Правда, механизма их распределения пока нет, потому что не известно, на сколько процентов разрешат заполнять арену в Питере. Пока у нас действуют ограничения в 50 процентов, но не исключено, что посещаемость будет увеличена.

УЕФА сообщает, что более подробную информацию о продаже билетов на матчи в Санкт-Петербурге можно будет получить на странице EURO2020.com/tickets.

Кстати, кроме Дублина, из-за пандемии не сможет принять у себя матчи Евро и Бильбао, и их перенесли в другой испанский город - Севилью. Так что теперь можно констатировать, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года уже не в 12, а в 11 городах.

Новое расписание матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге

12 июня. Бельгия — Росси. 22:00

14 июня. Польша — Словакия. 19:00

16 июня. Финляндия — Россия. 16:00

18 июня. Швеция — Словакия. 16:00

21 июня. Финляндия — Бельгия. 22:00

23 июня. Швеция — Польша. 19:00

2 июля - матч ¼ финала.