Плачу каждый день, но в полицию не пойду: Странные трагедии и печали главы штаба Навального в Ростове-на-Дону

Если открыть микроблог Ксении, и почитать её посты, то складывается впечатление, что страдает Середкина денно и ношно Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ксения Середкина - активистка одного из региональных штабов оппозиционного политика - девушка весьма слезливая. Если открыть микроблог Ксении, и почитать её посты, то складывается впечатление, что страдает Середкина денно и ношно. Да и поводов, судя по ее же записям, у нее хоть отбавляй. То муж побьет, то хулиган в парке нападет, то еще что-нибудь, типа фашистских пыток…

Ксения Середкина - активистка штаба Навального в Ростове-на-Дону

«Я помню в каком аду я жила, когда меня бил бывший муж… Правоохранительные органы оставили меня один на один с агрессором. Я не понимала, куда мне еще обратиться за помощью. Мне было страшно. Цветы тогда мне были не нужны. Мне нужна была защита». Написала она 8 марта, видимо приурочив свой пост к Международному женскому дню.

Если открыть микроблог Ксении, то складывается впечатление, что страдает она постоянно

Но с разводом насилие в жизни Середкиной не закончилось.

После развода с мужем насилие в жизни Середкиной не закончилось

«О ужас, — пишет она 1 января 2021 года. - Иду на встречу с Коровайным по парке. И тут меня хватает тип. Я говорю: не трогайте меня, пожалуйста. А он такой: да как тебя можно не трогать. При этом хватает меня за капюшон куртки. Я отбилась, конечно. Но страшно».

Такой пост Ксения опубликовала в Международный женский день

Иногда публикации Ксении очень странного и неоднозначного содержания. Как-будто она пишет это, будучи не в себе. Например: «Так, кто-нибудь может мне объяснить, почему я до сих пор называю таблетки каликами, телефон алешей, а заначку таркой» (орфография и пунктуации сохранены).

Или вот еще (от 7 февраля) .

«Сидела в отделе во время второго задержания. Ко мне подходит эшник и спрашивает:

- Ну что, как дела?»

Я, смотря ему в глаза:

- Зачем вы все это делаете?

Он:

- Чтобы не было зимы в городах и селах.

Странный какой-то. Зима ведь в любом случае наступает. Рано или поздно. Ну очевидно же».

Иногда публикации Ксении очень странного и неоднозначного содержания

А иногда Середкиной мерещится, что кто-то вскрывает ее телефон: «Видимо, вскрыли в надежде увидеть мои голые фоточки». Такой вывод Ксения сделала потому что нашла в галерее смартфона политические картинки.

Иногда Ксении кажется, что кто-то вскрывает ее телефон

В марте Ксения призналась, что плачет каждый день.

«Раньше я плакала только в одном единственном случае: когда умирает Муфаса. С 20 августа прошлого года я это делаю постоянно. Практически каждый день».

В марте Ксения призналась, что плачет каждый день

НЕ ПОДСКАЖЕТЕ, КАК ПРОЙТИ НА МУСОРКУ. В 3 ЧАСА НОЧИ

Последнее ее сообщение наделало много шума. Еще бы! Ведь Середкина в ночь с 22 на 23 апреля у себя в Twitter, а не в отделении полиции почему-то, сделала заявление, что ее похитили и пытали несколько часов неизвестные мужчины. «Я отказывалась глотать резиновую дубинку. На каждый мой отказ мне делали насечку на руке. Насечек у меня много». Каким-то как-будто будничным тоном сообщает она.

Если проследить хронологию сообщений Ксении в эту ночь, то все началось в 02:25. «Выносила мусор. Меня задерживают. Символично». Не символично только то, что как принято у сторонников Навального, ею тут же не был устроен прямой эфир с демонстрацией всего происходящего вокруг – полицейских, ПАЗиков, игрой на фортепьяно и т. д .

Вместо этого через час Середкина скромно написала: «Меня увозят в неизвестном направлении несколько мужчин. Прошу помощи».

Ксения написала у себя в Twitter, что ее похитили, но обращаться в полицию не стала

Ни слова не написала Ксения о свой 11-летней дочери. Где она была в эти минуты? А вдруг одна дома? Вдруг не спит, волнуется, где там мама? Пошла мусор выносить в 2:35 и не вернулась…

Никаких доказательств к посту о задержании Ксения почему-то не прикладывает

Оказали подписчики Ксении какую-нибудь помощь или нет, не знаем. Но через 2 часа в 5:28 она объявилась. И снова почему-то не в полиции, а у себя в Твиттере. «Меня отпустили. Иду пешком из Широчанки. Они заставляли меня глотать резиновую дубинку». Ну а дальше уже был пост про насечки на руке за отказ ее глотать.

Середкина уверяет, что ее несколько часов пытали неизвестные мужчины

В подтверждение своих слов девушка к посту прикрепила фотографию руки. На теле действительно видны какие-то следы. Как-будто чем-то не острым, типа ключа, скребли по коже не до крови, в результате чего возникла припухлость.

Последнее сообщение Ксении наделало много шума

Почему смелая оппозиционерка не побежала тут же в отделение? Ведь эти мужчины, гуляющие по ночам у мусорных баков, могут захотеть попытать еще кого-нибудь. Или ее саму опять же. Не обратилась Середкина и ко врачу. Вместо этого решила просто «попробовать поспать». А когда проснулась дала несколько интервью, сообщив что уверена — ее пытали полицейские, хоть они и были без формы и опознавательных знаков. Предупредила, что собирается идти в органы с заявлением о пытках. А потом сообщила, что «Да, непонятно зачем сотрудники меня увезли из дома. Я их об этом не просила. Забрали телефон. Это всё не очень приятно, конечно. Но пыток никаких не было. Пришлось пол дня просидеть в отделе полиции в непонятном статусе. Без телефона. Но я справлюсь! Я сильная!». Однако, пресс-службе полиции дала ряд официальных комментариев, что никакую Середкуну они у себя в отделении не задерживали .

Было ли вообще заявление о пытках? И какова его судьба? Ксения Середкина об этом никак и фото самого заявления к своим постам не прикладывает. Зато разметила свой портрет, который разлетелся по соцсетям и СМИ. «И ВСЁ ЭТО ПИШУ Я, А НЕ ТОВАРИЩ МАЙОР! СЕЙЧАС Я НАХОЖУСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ (НАСКОЛЬКО ЭТО ВОЗМОЖНО)!» .

Вид на фото у Середкиной довольный. Еще бы — героиня дня в СМИ и у сторонников оппозиционного политика.

Активистка Ксения открыто говорит о своих политических взглядах

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