Готов к карьере любой ценой. Почему Навальный сделал свой отвратительный выбор

Почему Навальный сделал свой отвратительный выбор Фото: REUTERS

В нулевые и начале десятых годов этот парень с огромным политическим честолюбием хотел стать национальным политиком на американский манер - молодым республиканцем, образцовым мистером Смитом в клетчатой рубашке. Пытался соответствовать той идеологической схеме, которую мы так хорошо знаем в исполнении разной заграницы, от Штатов и Британии до Польши и Израиля: Патриотизм-национализм-воинственность + конкуренция-демократия-борьба со злоупотреблениями. Чужим - грозим кулаком, а для своих - свобода.

Но Россия так не умеет. Россия так не живет. Россия живет иначе: либо безграничная власть чиновника, запретительной бумажки, оформленной кем надо, либо грандиозный развал и потлач - двери настежь, выноси что хочешь, а мгновенно устаревшие бумажки во дворе жгут те же самые люди, которые их вчера подписали. Невозможно быть национальным политиком в стране, где нет нации, а есть либо госслужащие и бюджетники, либо иноагенты в том или ином смысле - партия заграницы, партия открытых дверей.

Когда в это неразрешимое противоречие упирался человек с принципами, совестью, идеей, когда такой человек понимал, что тут либо "система" и "труженики Кубани в битве за урожай", либо "философ Бернар-Анри Леви прилетел на встречу с активистами" и "трансгендер выразил озабоченность", он отказывался продавать душу дьяв.. то есть, извините, еврокомиссару, и отходил в тень. Маячил где-то вдали, за широкими спинами борцов за урожай.

А Навальный оказался слишком честолюбив, оказался внутренне пуст - и потому готов к карьере любой ценой. И превратился в самого главного посла заграницы - специального заключенного, санкции за которого обещает помощник президента США по национальной безопасности. Простите, но здоровье какого количества заключенных в русской тюрьме связано с национальной безопасностью Америки? Одного? А почему? Он - их гражданин? Потому что национальной безопасностью США занимаются истинные гуманисты? Или все-таки есть в этом деле что-то очень полезное для чужих политических интересов? А что?

Ответ очевиден. Навальный сделал свой отвратительный выбор. Решил, подобно многим в нашей истории, что можно и нужно стать Гришкой Отрепьевым, лишь бы найти рычаг против Бориса Годунова и потому заслуживает аналогичного финала.

Но пока внутри России не образуются другие возможности для конкуренции за власть, так, чтобы не "ФГУП Дирекция Единого Заказчика им. Салтыкова-Щедрина" vs. "Гуманитарный Фонд Развития Шпионажа и Создания Хаоса", а свои против своих в рамках известных правил, у нас так и будут возникать эти беглые монахи и безработные адвокаты, способные на все, лишь бы дорваться.

Если все нельзя и всем нельзя, то обязательно найдется кто-нибудь, кто скажет: пусть мне поможет хоть сам сатана, лишь бы мне одному было можно.

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