На Украине все указывают Зеленскому, как он должен отвечать Путину и Пушилину с Пасечником

Буквально все выдают Зеленскому рецепты и указания, как ему следует отвечать Путину и Пушилину с Пасечником. И только Зеленский отмалчивается Фото: REUTERS

Зеленского окончательно превратили в посмешище. Причем, сделали это не в Москве, Париже или Берлине, а в самом Киеве. Нет, в Париже тоже поспособствовали, когда после переговоров с Макроном президент Украины выступал с итоговыми заявлениями перед журналистами во внутреннем дворике посольства Незалежной в Париже. Это даже немного напомнило незабываемую пресс-конференцию Порошенко за оградой Белого дома в Вашингтоне. Но все это не идет ни в какое сравнение с тем, что произошло в Киеве буквально в последние пару-тройку дней, где для Зеленского разверзся настоящий ад.

Напомним, Зеленский выступил с видеообращением к Путину, предложив «ради мира на Донбассе» встретиться в любом месте на линии разграничения между военными ЛДНР и ВСУ. Президент России в своем ответе заметил, что для урегулирования конфликта на Донбассе Зеленскому надо встречаться с руководством республик ЛДНР, а если Зеленский желает что-то обсудить по теме двусторонних отношений России и Украины, то Москва готова принять его в любое удобное для последнего время. Буквально на следующий день главы ДНР и ЛНР выступили с обращением к Зеленскому, предложив ему провести прямые переговоры в любой точке на линии разграничения.

И что тут началось в Киеве! Отвечать российскому президенту, расталкивая друг друга локтями, бросились все, кому не лень. Кроме непосредственного адресата слов Путина. Советник главы офиса президента Украины и советник украинской делегации Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, видимо, испугавшись, что Зеленский может ляпнуть что-нибудь не то, отреагировал на призывы Пушилина и Пасечника: «Наша позиция принципиальна, и она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми ЛНР, ДНР не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве». И тут же заявил, что Путин, назвав мятежные республики их аббревиатурами, дескать, отошел от Минских соглашений.

Проявлявший в последние недели небывалую активность глава Компартии Украины, экс-президент Незалежной Леонид Кравчук в унисон заявил, что Зеленский в Москву на переговоры к Путину не поедет, потому что такие переговоры надо проводить на территории нейтральной страны, Финляндии или Швейцарии, например. И, вообще, мол, по мнению Кравчука, «искать любую точку и обсуждать украинско-российские отношения» можно лишь после того, как «прекратится агрессия» и «войны не будет». До того Кравчук смело объявил, что он сам готов встретиться с Путиным, и ему есть что сказать президенту России.

Вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» полностью исключил возможность приезда президента Украины в Москву: «Не может Зеленский во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение».

Аналогичными высказываниями различных радикальных активистов кишат и соцсети. Но всех перещеголял известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон, предложивший Зеленскому отправить в Москву делегацию из трех человек.

- Я не понимаю, почему Зеленский не понимает, что с Путиным разговор вообще вести нельзя и говорить с ним не о чем. С Путиным можно разговаривать, когда ты с ним наравне, когда ты такой же сильный или сильнее. А когда у тебя коррупция сумасшедшая в стране, воруют в военное время на армии, когда министр обороны и начальник генштаба не разговаривают и судятся, когда контрабанда на уровне 11 миллиардов долларов в год, и ты об этом сам говоришь, о чём Путину с тобой разговаривать? Какие аргументы ты ему можешь предоставить и в чём ты его можешь переубедить? – недоумевает Гордон и предлагает совсем другой выход из ситуации. - Я бы на месте президента создал бы мощную группу, состоящую из трех человек, которую отправил бы прямо к Путину в Москву. Не надо встречаться на линии разграничения. В Москву отправить.

По мысли Гордона. Такая делегация могла бы состоять из депутата ВРУ Николая Тищенко, прославившегося своими празднованиями в киевских ресторанах во время локдауна, все того же Арестовича, который может истолковать любые итоги переговоров так, как надо, наплевав на реальные результаты, и активиста майдана, бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского. Составив группу из «гигантов мыслей и отцов украинской демократии», как их назвал Гордон, Зеленский получил бы хоть какие-то шансы на успех переговоров. В крайнем случае, Тищенко бы попробовал подраться.

Буквально все выдают Зеленскому рецепты и указания, как ему следует отвечать Путину и Пушилину с Пасечником. И только Зеленский отмалчивается. Как объяснила его пресс-секретарь Юлия Мендель, он обязательно это сделает, и сделает лично, как только придет время. А оно, судя по всему, придет тогда, когда из посольства США в Киеве Зеленскому сообщат, что он должен делать, как президент независимой и суверенной Украиной. Там, правда, сейчас тоже немного не до Украины. А потому Зеленский пока функционирует в режиме зависшего компьютера.