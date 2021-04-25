"Порочная связь": что бывает, если твоя жена не Софья Толстая

С 22 апреля в прокат вышла любопытная итальянская драма "Порочная связь" режиссера Даниэлле Лукетти.

Из серии "все ругают, а я похвалю". С 22 апреля в прокат вышла любопытная итальянская драма "Порочная связь" режиссера Даниэлле Лукетти. Это экранизация романа "Фамильный узел", написанного без пяти минут классиком итальянской литературы Доменико Старноне. В Италии этого автора знает каждая собака, его романы становятся бестселлерами по всему миру, причем, "Фамильный узел", написанный в 2014 году, вошел в топ-100 лучших книг по версии The New York Times.

Пару лет назад книгу "Фамильный узел" со шнурками на обложке выпустило издательство "Синдбад" и теперь мы дожили до экранизации, которая будет интересна как тем, кто читал Старноне, так и тем, кто вообще впервые слышит это имя.

Если бы каждому итальянскому писателю такую жену, как у Льва Толстого!

"Дорогая, я переспал с другой женщиной", - с этого признания горе-мужа начинается несчастье одной итальянской семьи. Жена реагирует непропорционально, семья рушится, в итоге миру явлена еще одна история о токсичных отношениях.

Несмотря на крайне незамысловатый зачин, сама по себе история архетипичная. По крайней мере, в памяти моментально всплывает история Льва Толстого и Софьи Берс.

Как известно, перед своей женитьбой 34-летний Лев Толстой (между прочим, ровесник героя Старноне) решил, что между ним и его будущей супругой не должно быть секретов. Поэтому накануне венчания дал почитать 18-летней Сонечке собственный интимный дневник, от которого Софья Андреевна пришла в ужас.

Со словами "я не могу быть женой этого чудовища" она разорвала помолвку и неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не будущая теща. Именно она объяснила дочери, что у мужчины к 34 годам всегда есть какая-то история. Но только если обычные мужчины свои истории прячут, то (гордись, Сонечка) тебе достался особенный человек. Честный и благородный, который все выложил как на духу.

Проникшись заветами матери, Софья Андреевна приняла решение: что если прощать - то навсегда. Так она простила и Льва, и его многочисленные измены, среди которых особенно выделяется связь с крестьянкой Аксиньей, продолжавшаяся и после венчания.

Режиссер Даниэлле Лукетти

Итальянский Лев Толстой в ситуации "отстой"

Примерно в такой же ситуации оказываются герои Старноне. Главный герой Альде (тоже писатель) ведет себя как Лев Толстой, но по факту получается отстой. Видимо, потому что ни жена, ни любовница не годятся на роль Софьи Андреевны. И, в отличие от Софьи Андреевны, на признание "я переспал с другой женщиной" - реагируют неадекватно.

Им не хватает ума принять окончательное решение прощать или не прощать. Так появляются семейные тайны, фамильные узы, таинственный куб-тайник из Праги, где муж прячет свои секретики и несчастные дети с поломанными судьбами.

Старноне занимательно построил свой небольшой роман. Он состоит из трех частей, каждая из которых написана от лица трех разных фокальных персонажей. Первая - от имени жены Ванды, пишущей письма мужу. Несмотря на то, что основное действие романа разворачивается в восьмидесятых годах прошлого века, стилистика повествования Ванды точь-в-точь похожа на излияния фейсбучных феминисток по поводу негодных штаноносцев. Альдо бросил ее без средств к существованию, ушел к молодой Лидии, с детьми видится редко и неохотно. Вы только представьте себе, он берет детей "на все лето", а привозит назад через три дня, потому что они ему надоели. И, самое главное, когда Ванда решает покончить с собой, он реагирует вообще не по-итальянски.

Вторая часть, написанная от лица уже постаревшего Альдо, - рисует ситуацию чуть иной. Теперь симпатии читателя на стороне слабого и трогательного деда, запиленного властной женой. Бедолага вечно попадает в идиотские ситуации. Его облапошивают доставщики медицинских приборов, таксисты, первые встречные-поперечные. Он тонко чувствует, пишет стихи, но неспособен противиться текущим событиям. Жена же ищет способ придраться ко всему. Даже к латинскому словарю. Однажды, полистав словарь, Ванда делает сенсационное открытие по поводу имени их кота Лабеса. Всю жизнь муж говорил ей, что "лабес" - это производное от "ла бестия", а на самом деле - это латинское слово "позор"! Каким надо быть отвратительным человеком, чтобы, подзывая кота, замаскированно говорить "позор, позор" и втихаря радоваться этому!

В третьей части слово дается детям и, отчасти, коту Лабесу. Что они вытворяют - не скажем, ибо спойлер. Но здесь уже симпатии не на стороне родителей.

Критики упрекают фильм в страшной архаичности. Мол, спроектирован хлипко, мужик-герой полтора часа заламывает руки, а сам взгляд на супружество - несвежий, как стыдный запах из туалетного коридора.

"Фамильный узел", написанный в 2014 году, вошел в топ-100 лучших книг по версии The New York Times. Фото: предоставлено издательством "Синдбад"

Оно и логично, ни тебе лесбиянок, ни трансгендеров, ни всех тяжких, к которым обязана была бы броситься отвергнутая жена после разрыва с мужем, в фильме нет. Но по мне тем он и хорош.

Те, кто книгу читал, согласятся, что экранизация получилась иной, чем оригинал Старноне. С одной стороны, динамичнее, а с другой, проще. Если писателю удалось воссоздать и логику женщины, и логику мужчины, и логику детей, то взгляд режиссера оказался более мужским. У него все однозначно: главная героиня - бабадура, задолбавшая хорошего мужика.

"Многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них была такая жена, как у Достоевского", - говорил Лев Толстой. Судя по кино, многие итальянские писатели чувствовали бы себя намного лучше, если бы их женой была Софья Андреевна.

Но увы.

КСТАТИ

В этом году премия "Ясная поляна" обещает сюрприз с именем Старноне. В список иностранных авторов, претендующих на премию, "Поляна" выдвинула некую итальянку Элену Ферранте. Несмотря на то, что эта писательница скрывается тщательнее, чем Пелевин, и никто никогда не видел ее лица, почему-то все уверены, что Ферранте - это женский псевдоним Старноне. И, в случае, если он/она получит награду, автору придется рассекретиться. Иначе, как сказал Владимир Толстой, автору, который не явился на награждение, мы в праве не отдавать награду.