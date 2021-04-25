«Было скучно»: бывший президент красно-белых Червиченко — о победе «Спартака» в дерби

«Спартак» победил ЦСКА в московском дерби — 1:0 и вплотную приблизился к зоне Лиги чемпионов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Спартак» победил ЦСКА в московском дерби — 1:0 и вплотную приблизился к зоне Лиги чемпионов. Игра в Тушино не изобиловала острыми моментами, зато была богата на настоящую рубку. Принципиальность встречи футболисты точно осознавали. Но, похоже, порадовать болельщиков качественным футболом не смогли.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко тоже остался недоволен главным дерби страны. По словам спортивного менеджера в беседе с корреспондентом kp.ru, ожидание праздника было лучше самого события.

— Подготовка к дерби была занимательней, чем матч. Мне игра не понравилась, было скучно. «Армейцы» вообще играли плохо. Всё время возились с мячом у спартаковской штрафной, но острых моментов не показали. Хороших атак просто не было. Да и «Спартак» ничего толком не показал. Максимум пару моментов, включая красивый проход Ларссона, который закончился абсолютно нелогичным голом. Плюс, удаление испортило игру и полностью предопределило ее результат. «Спартак» нанёс 22 удара? Удары, которые катятся в створ ворот тоже засчитываются. Вспомните, Промес пытался пробить с левой, которая у него тёщина, но, я думаю, что 15-летние ребята сильнее бьют. Акцентированных ударов я не припоминаю. Таких, чтоб Акинфеев героически что-то спасал. Головой Соболев разочек пробил, а больше-то и нет. Поэтому и мячей нет. «Спартак» забил, а потом откатился и вообще минут 10 ничего не показывал, — прокомментировал матч Червиченко.

Пожалуй, главный момент всего дерби — удаление Ильзата Ахметова. «Армейский» футболист опасно сыграл против Александра Соболева и получил красную. Главный судья матча Павел Кукуян воспользовался системой ВАР, но противоречий меньше не стало. Андрей Червиченко оценил этот эпизод.

— Сложный момент. Если мы говорим про букву закона, 60% за то, что карточка была. Ахметов хоть и играл в мяч, но потом продолжил опасное движение ногой и мог нанести Соболеву травму. Но по духу игры, когда идёт такая борьба, было понятно, что удаление убьёт «армейцев». В принципе судья мог ограничиться и жёлтой карточкой. Вопрос в том, насколько он хотел последовательности. Один свисток не дал, другой пришлось давать. Сейчас возмущаются «армейцы». Не дал бы карточку, истерику закатывали бы спартаковцы. Я склоняюсь к тому, что решение было правильным, — сказал бывший президент «Спартака».

Сразу после матча нынешний президент красно-белых Леонид Федун заявил, что «Спартак» не заслуживает чемпионства. Мы решили узнать мнение Червиченко, а заодно спросили, есть ли шансы у «Спартака» в Лиге чемпионов.

— Видите, как великолепно он уже стал разбираться в футболе. Действительно, как чемпионом может быть команда, которая от аутсайдера получает три на своём поле? И этот результат ещё можно считать за счастье. «Спартак» в этом сезоне был очень хорош, показывал красивую игру, но не чемпионскую. Хотя «Спартак» в этом году мне временами нравится больше, чем в свой чемпионский год. Стали играть интересней, хорошая атака, прессингуют соперника. Если «Спартак» решит проблемы в обороне к следующему сезону, тогда он может побиться за чемпионство. Достоин ли «Спартак» быть в Лиге чемпионов? Если бы «Спартак» вышел в Лигу чемпионов, мы бы точно не тосковали, - считает Червиченко