«Комсомолка» приготовила читателям подарок ко дню светлой Пасхи!

По традиции яйца красят накануне, а именно в Чистый четверг. Получается, что красить яйца в этом году рекомендуется 29 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Великий пост уже заканчивается. Совсем скоро наступит чудесный праздник Пасхи - праздник света, добра и мира!

Специально к этому праздник «Комсомольская правда» решила порадовать своих читателей. 26 апреля при покупке ежедневного выпуска любимой газеты вас ждет подарок – пасхальный набор красителей для яиц.

Для светлого праздника Пасхи, которые все православные будут встречать в 2021 году 2 мая, крашеные яйца являются главным пасхальным символом и традиционным украшением праздничного стола.

По традиции яйца красят накануне, а именно в Чистый четверг. Получается, что красить яйца в этом году рекомендуется 29 апреля.

В давние времена для покраски яиц использовались исключительно натуральные компоненты и красители: луковая шелуха, свекла и даже кора вишневого дерева. Сегодня хозяйкам доступны готовые наборы красок, позволяющие создавать целые произведения искусства на пасхальных яйцах.

С наступающим праздником светлой Пасхи!

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