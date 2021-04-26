Румын названием задорным создал большой ажиотаж: мы собрались, чтоб видеть порно - нам показали фильм «Гараж»

Наш корреспондент побывал на скандальном фильме ММКФ и чувствует себя глубоко обманутым Фото: кадр из фильма

Так нам всем и надо. Я отправился на ММКФ смотреть румынскую драмеди с интригующим названием «Неуместный трах или безумное порно». Если думаете, что я извращенец, то вместе со мной - и все жюри Берлинского кинофестиваля, ибо это кино получило главного медведя. И описание тоже впечатляет: интимное видео учительницы слито в сеть. Учительнице грозит увольнение, но она не думает сдаваться.

Думаю, погляжу, напишу рецензию, сам порадуюсь. Ага. Таких же желающих набился целый зал.

И отмазка хорошая: вы пришли порно ночью посмотреть? Нет, что вы, как можно? Я на фильм-победитель "Берлинале"...

Сидим, мы, такие гордые и довольные. Подготовились, с собой подружек и друзей прихватили. Чтобы веселее было жамкаться в темноте. Некоторые кинокритики с винишком пришли. Удовольствия много не бывает.

Замерли в предвкушении. И ещё даже не понимаем, это фильм или реклама, как вдруг нам с места в карьер врубают дешевое порно. По ощущениям - первое попавшееся из порнохаба. Зрелище и для частного просмотра не очень, а для коллективного - и подавно. Не говоря уже о том, что румынская пятая точка для большого экрана мало приспособлена.

Все такие начинают ерзать в креслах, оглядываться и беспомощно так улыбаться, типа, ой, вы тоже думали, что концерт Рахманинова будет? Ах, неловко как вышло.

Через пять минут порно заканчивается и дальше облом за обломом. Всю первую часть фильма главная героиня тупо ходит по городу. На рынок, по улице, на чай. В камеру бестолково попадают какие-то люди, обшарпэ, советская застройка...Интересно, наверное, учитывая, что режиссер Раду Жуде - документалист, но не так чтобы час смотреть.

Потом наступает вторая часть, нам показывают слайд-презентацию для урока истории. Парады, танки, что-то про Сталина и Гитлера. Псевдоглубокомысленные цитаты из аватарок. И, наконец, третья часть - косплей фильма «Гараж». В школе устраиваю родительское собрание и все что-то там высказываются насчёт секса. Причем, видно, что бог этому румынскому Рязанову только вчера послал старый айпэд, поэтому он взял и смонтировал на коленке все что у него там было. Порно? годится. Берем. Хождение по городу - отлично. Презентация завалялась? Супер. Все в дом, все в дом. И, как говорится, кынд вине дорул, кынд дорул вине.

Сказать, что это был большой облом - ничего не сказать. Зрители маски надели, лифчики застегнули. Подобрались, как на обеде у Дракулы.

Я бы посмеялся, но у самого лицо было тоже не очень.

А самый смак был после просмотра. Критики с кислыми рожами скучковались по группкам. Сказать-то что-то надо, а что сказать - непонятно. Молчали в ожидании такси. Молчание затянулось

- Жестко! - говорит один известный дядя. - Жестко парень поговорил со своей родиной.

- Его же выслать за такое могут из страны, - подхватывает второй критик.

Все так обрадовались и давай за политику. Смысл такой: что, мол, это мощное публицистическое искусство. Социалка художественными средствами. Как Чернышевский или поздний Толстой.

В общем, все как и везде. Когда фильм ни в какие ворота, он становится мощным политическим высказыванием.

Уж не знаю, как, но это зрелище собираются показывать в широком прокате. Мой совет - сэкономьте денежки и, если приспичит, смотрите видео соответствующего содержания дома. Можно порно. Можно фильм "Гараж", кому что больше нравится. Но если сильно хочется глянуть - смело опаздывайте на полтора часа и заходите сразу на третью часть. Она могла бы проканать за веселую короткометражку, если бы не была политическим высказыванием.

ЗЫ: Вывод: не надо вестись на сенсации. Все врут.

Румын названием задорным создал большой ажиотаж: мы собрались позырить порно - нам показали фильм «Гараж».