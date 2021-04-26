Лунный календарь на май 2021: фазы Луны, благоприятные дни

Публикуем лунный календарь на май 2021 года Фото: REUTERS

1 мая, суббота

20-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Если что-то упорно не дается сейчас в руки, не получается, значит следует забыть про это. Не тратьте понапрасну силы и время. Лучше сосредоточьтесь на семейных связях, хлопотах, а также на простых вещах.

Именинники: Антон, Виктор, Ефим, Зенон, Иван, Кесарь, Кузьма, Северьян, Феликс.

2 мая, воскресенье

21-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Отличный день! Все буквально спорится в руках. День наполнен энергией, силами, творчеством. Грех не использовать это все себе во благо. Не ленитесь: отправляйтесь на прогулку, встречайтесь с друзьями, устраивайте застолье.

Именинники: Антонин, Георгий, Иван, Никифор, Пафнутий, Семён, Трифон, Феона, Христофор.

3 мая, понедельник

22-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

На людей творческих снизойдет вдохновение. Так что, если в голове были большие прожекты, надо их срочно реализовывать.

Вообще, это день открытий, покорения новых вершин и грандиозных планов!

Именинники: Александр, Анастасий, Гавриил, Григорий, Николай, Федор, Феодора.

4 мая, вторник

23-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Момент для коренных перемен настал. Самое время для переездов, смены места работы и окружения.

Сейчас вполне можно стать другим человеком.

Но помните, активность дня очень велика, безделье чревато неприятностями!

Именинники: Александр, Алексей, Денис, Иван, Кондратий, Николай, Федор, Яков.

5 мая, среда 24-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах. День также богат энергией, но зато напрочь лишен агрессии. А значит, сегодня можно чередовать активный труд и отдых. Благоприятно начинать новое, особенно то, что связано с креативом, творчеством. Именинники: Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Лука, Платон, Федор.

6 мая, четверг

25-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Способности раскрываются, приходит мудрость - самое время принять важное решение и приступить к судьбоносным делам.

Особенно благоприятно иметь дело с недвижимостью.

Именинники: Александра, Анатолий, Иван, Георгий, Лазарь.

7 мая, пятница

26-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

День повышенной суеты. Будет казаться, что все валится из рук и идет не должным образом. Это беспокойство необходимо унять и проанализировать происходящее. Чтобы меньше нервничать, наметьте новые цели и пути к ним. Именинники: Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Фома.

8 мая, суббота

27-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

День развития и самопознания. Запланируйте интересные события и подпитывайтесь хорошей энергией. Идеальный момент, чтобы устроить встречи с друзьями. Правда переедание и алкоголь под запретом. Именинники: Василий, Марк, Ника, Сергей, Сильвестр.

9 мая, воскресенье

28-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Не планируйте ничего серьезного. Этот день надо провести семьей и близкими.

Необходимо вспомнить умерших, помолиться или помедитировать, подумать о своем будущем и о том, что можно сделать хорошего близким.

Именинники: Василий, Глафира, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан.

10 мая, понедельник

29-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Тяжелый день, характеризующийся мрачными мыслями, мелкими неурядицами. Окружающие тоже будут не в лучшем настроении. Как-то надо постараться пережить это время с минимальным потерями. Именинники: Анастасия, Георгий, Иван, Илларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.

11 мая, вторник

30/1-й лунные дни. Новолуние в Тельце.

Продолжается эдакое смутное время: перепады настроения и желаний, удач и неудач.

Самое благоразумное занятие - домашняя рутина, наведение порядка, систематизация и подведение итогов. Именинники: Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

12 мая, среда

2-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Наконец, солнце выходит из-за туч. Кажется, все наши промахи и неудачи сейчас окупятся сторицей. Не стесняемся замахиваться на серьезные вещи и планировать подвиги. Сейчас все должно получиться!

Особенно удачные сферы - финансы, образование, строительство и недвижимость. Именинники: Артемий, Василий, Федот, Филимон.

13 мая, четверг

3-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Благоприятный момент для того, чтобы наши мысли, мечты наконец-то оформились в нечто конкретное. Сейчас есть шанс в буквальном смысле совершить чудо. Не бойтесь своих желаний. Но будьте готовы к тому, что они сбудутся. Все и для этого сделано? Еще есть время мобилизоваться.

Именинники: Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков.

14 мая, пятница

4-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Нервозный день. Мелкие неурядицы будут выбивать из колеи. А сосредоточиться не будет совершенно никакой возможности. Поэтому выбираем занятия, не требующие концентрации и внимания. Еще лучше вторую половину дня посвятить встрече с прекрасным - сходить на выставку, в театр, в кино. Именинники: Герасим, Еремей, Ефим, Игнатий, Макар, Нина, Тамара.

15 мая, суббота

5-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

День, когда можно в себе что-то изменить в лучшую сторону. Проанализируйте себя, решите, чтобы вы хотели поменять? И, собственно, действуйте!

Помните, этот день может стать трамплином для чего-то особенно важного.

Однако все свои шаги следует держать под контролем, ни на минуту его не ослабляя.

Именинники: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Зоя, Михаил, Роман.

16 мая, воскресенье

6-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

«Ни рыба, ни мясо» - точное определение дня. Все будет нейтрально, без особых эмоций и неприятностей. Для выходного это прекрасная характеристика - будет шанс провести денек спокойно, без напряжения и тяжелого труда. Главное занятие сегодня - отдых и общение.

Именинники: Мавра, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Феодосий.

17 мая, понедельник

7-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

День, словно лакмусовая бумажка. Он покажет, к чему вы склонны на самом деле и поможет определить приоритеты. Вполне вероятно, что именно сейчас решится судьба: сделать ли крутой поворот к неизведанному и новым вершинам, или же идти уже проторенной дорожкой. Будьте готовы к такому развитию событий. Именинники: Антон, Афанасий, Валериан, Иван, Кирилл, Климент, Лазарь, Леонтий, Мария, Никита, Никифор, Николай, Пелагея.

18 мая, вторник

8-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

Нейтральный день. Важное и судьбоносное, конечно, планировать сейчас не рационально. А вот заняться рутинными делами вполне можно. День подходит для мероприятий, связанных со словом - мастер-классов, лекций, переговоров. Но вот подписывать важные бумаги сейчас не стоит.

Именинники: Адриан, Ирина, Яков.

19 мая, среда

9-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Неблагоприятный день. Следует воздержаться от принятия важных решений и от споров. Последние чреваты глубокими ссорами. Отложите и путешествия.

А вот с проблемами, возникающими сегодня, необходимо расправиться полностью. Иначе, они будут тянуться бесконечно долго. Именинники: Василий, Денис, Иван, Илларион, Касьян, Пахом, Савва.

20 мая, четверг

10-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Хороший, светлый день. Вероятны долгожданные встречи и известия.

Работа сегодня спорится в руках, а времени хватит на все - и на труд, и на отдых. Так что не упустите возможность сходить куда-то после работы. Именинники: Антон, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Михаил, Пахом, Сидор, Степан.

21 мая, пятница

11-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Сегодня энергетический пик месяца. Что это значит? Энергия бьет через край, ее много и справиться с ней очень-то непросто. А без контроля она получает сокрушительную силу. Так что нагружаем себя полезными делами и ни минуты не сидим без дела. Именинники: Адриан, Арсений, Иван, Никифор.

22 мая, суббота

12-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

Этот день специально создан для благотворительности и заботы о других. Проявите лучшие качества своей души. И помните, все отданное вернется сторицей.

Сегодня обязательно стоит подумать о душе, людям верующим сходить в храм.

Именинники: Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Христофор.

23 мая, воскресенье

13-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

День не подходит для экономической активности. А вот для творчества - очень даже. Кроме того, сейчас именно нестандартные, творческие решения могут пригодиться в серьезных делах.

Хороший момент для того, чтобы обзавестись хорошими привычками.

Именинники: Анисим, Василий, Лаврентий, Симон, Таисия.

24 мая, понедельник

14-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Просто преступление проводить этот день в раскачке или в безделье. Сейчас нужно исступленно работать. Ибо есть последний шанс что-то исправить и «повернуть на другую дорогу». Не снижайте градус внимания. И не сбавляйте обороты, даже, если кажется, что все идет очень хорошо. Именинники: Александр, Иосиф, Кирилл, Мефодий, Михаил, Никодим, Ростислав.

25 мая, вторник

15-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Нервный день, насыщенный мелкими ошибками. Сегодня с трудом удастся сдерживать эмоции и действовать так, как надо. Впрочем, именно сейчас можно сделать финт ушами и что называется «начать жизнь с белого листа». Именинники: Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.

26 мая, среда

16-й лунный день. Полнолуние в Стрельце.

Чувства и эмоции обострены, но в целом день довольно удачен. Он подходит для большинства дел при условии повышенного внимания и концентрации. Ну и еще: не стоит залезать не в свой огород. Эксперименты с новыми занятиями явно не пойдут на пользу.

Именинники: Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Гликерия, Ефим, Иван, Ирина, Макар, Никифор, Сергей, Тарас, Феодосий, Христофор.

27 мая, четверг

17-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

День можно характеризовать, как расслабленный. Не получится взять трудовые эверсты и «намолоть кофе на семь недель». Ну что ж, надо когда-то и ослабить хватку. Постарайтесь подпитаться эмоционально, займитесь тем, что приносит вам истинное удовольствие. Именинники: Леонтий, Максим, Никита, Петр, Сидор.

28 мая, пятница

18-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

День-зеркало. Он представляет нам ровно то, что мы заслужили. Так что нечего пенять, если увиденное не устроит. Всегда есть шанс стать лучше. Не упускаем его!

Прислушивайтесь к словам умных и мудрых, не реагируйте резко на критику, помните, в ней почти всегда есть рациональное зерно. Именинники: Анастасия, Дмитрий, Игнат, Пахом.

29 мая, суббота

18-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Трудный день. На каждом шагу будут встречаться препятствия, препоны. По возможности, умерьте свой деловой пыл и посвятите этот день семье, дому. Но тут тоже надо обойтись без фанатизма: не нужно учить окружающих как жить, постарайтесь действовать мягко, без нажима.

Именинники: Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.

30 мая, воскресенье

19-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее. Весьма активный день, при этом чреватый травмами и ссорами. Зато дела сейчас будут спориться: проявятся усердие, внимание, придут на ум нестандартные решения. Всем нам придется сегодня сдавать своеобразный экзамен на выносливость и способность «выплывать» из непростых ситуаций. Именинники: Адриан, Афанасий, Евдокия, Ефросиния, Николай, Степан, Феофан.

31 мая, понедельник

20-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Стоит заняться своим здоровьем и внутренним миром. Сейчас хорошо осваивать новые сферы, находить новых людей, которые привнесут в жизнь свежую струю и, возможно, увлекут в интересные занятия.

Благоприятный момент для прохождения обследований и профилактических процедур. Именинники: Александра, Анастасий, Андрей, Василий, Давид, Денис, Клавдия, Лев, Макар, Матрона, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, Федор, Федот, Христина, Юлиан, Юлия