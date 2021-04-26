На ПМЭФ впервые пройдет Форум креативного бизнеса

Цель мероприятия – объединить представителей государства, бизнеса и лидеров креативного сообщества

2–5 июня 2021 года впервые в рамках Петербургского международного экономического форума состоится Форум креативного бизнеса (Creative Business Forum). Цель Форума – объединить представителей государства, бизнеса и лидеров креативного сообщества, обсудить развитие креативных индустрий в России, мировые тренды, а также сформулировать общие задачи и создать платформу для трехстороннего диалога.

- В год креативной экономики особенно важно, что на ПМЭФ, ставшем ключевой площадкой для диалога бизнеса и государства, будет широко представлена программа с участием ведущих представителей креативных индустрий. В последние годы этот сектор экономики динамично развивается, в том числе привлекая значительные инвестиции ведущих российских компаний. Уверен в том, что Форум креативного бизнеса придаст дополнительный импульс развитию креативных индустрий в России и определит необходимые меры поддержки со стороны государства, – отметил советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

На Форуме креативного бизнеса представят план развития креативных индустрий в России с учетом мировых практик и технологий. Эксперты предложат ориентиры для политиков, ученых и предпринимателей, работающих с темой креативных индустрий, и представят свои идеи и проекты.

- Программа Форума затронет актуальные вопросы – от создания креативных кластеров и женского предпринимательства до современного творческого образования и привлечения инвестиций в креативную экономику, – рассказала директор Фонда Инносоциум и Форума креативного бизнеса Елена Маринина.

Ключевое мероприятие Форума креативного бизнеса – ток-шоу «Зачем мне креативные индустрии?», которое пройдет в формате World Cafe, считающемся одним из наиболее эффективных методов организации диалога. Его задача – сформулировать актуальное определение креативных индустрий и феномена креативного класса и определить их влияние на развитие городов, коммуникационных площадок и сообществ.

Отдельную сессию проведут Министерство промышленности и торговли России – стратегический партнер Форума креативного бизнеса – и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Эксперты обсудят экспорт и интеграцию российских креативных индустрий в мировую экономику.

- ЮНИДО активно поддерживает инициативы, направленные на диверсификацию и развитие новых компетенций в бизнесе. Я рад, что Форум креативного бизнеса помогает объединять людей и вырабатывать эффективные решения для нашего общего устойчивого будущего, – сказал директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в России Сергей Коротков.

В Форуме примут участие ведущие эксперты и практики креативных индустрий: основатель центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко, директор университета креативных индустрий Universal University Екатерина Черкес-заде, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, режиссер Тимур Бекмамбетов, главный куратор Design Miami Арик Чен, директор Belgrade Design Week Йован Йеловац, советник президента Татарстана Наталья Фишман-Бекмамбетова и декан экономического факультета Московского государственного университета Александр Аузан.

Дискуссии и паблик-токи Форума креативного бизнеса будут проходить в течение всего Петербургского форума в специальной зоне «Пространство доверия». Также часть мероприятий состоится в рамках основной деловой программы ПМЭФ.

Страной – гостем ПМЭФ в этом году выступает Катар, и на Форуме креативного бизнеса состоится «Российско-катарский культурный диалог». Среди участников встречи – генеральный директор Дохийского института кино Фатма Хассан ар-Ремайхи, ректор Университета имени Хамада бин Халифа Ахмад Муджахид Хасна и другие.

- Креативные индустрии являются важным драйвером спроса, занимают значительную долю в структуре потребления и обеспечивают устойчивое развитие – сбалансированный подход к использованию ресурсов для реализации потребностей. Стратегия национального развития Катара уделяет особое внимание интенсивному развитию экономики страны через знания, технологии и инновации, когда главными факторами производства становятся фактически неистощимые интеллектуальные ресурсы в противовес конечным природным, – заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Катар в Российской Федерации шейх Ахмед бин Нассер Аль Тани.

Организатором Форума креативного бизнеса выступает социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум. Форум пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Интеллектуальный партнер Форума - компания EY.