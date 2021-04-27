Астрофизики: инопланетян поблизости больше нет. Все умерли

Соседям по галактике пришел конец.

Катаклизм галактического масштаба

Большой группе американских астрофизиков, которыми руководила Мередит МакГрегор (Meredith MacGregor) из Университета Колорадо (University of Colorado Boulder) крупно повезло. Девять телескопов, включая Hubble Space Telescope, Atacama Large Millimeter Array (ALMA) и Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), которые были направлены на звезду Проксима Центавра (Proxima Centauri), зафиксировали феноменальное явление – вспышку небывалой мощности. В ультрафиолетовом диапазоне звезда в результате на 7 секунд стала в 14 тысяч раз ярче.

Свет от катаклизма галактического масштаба и его миллиметровое излучение добралось до телескопов 1 мая 2019 года. Стало быть, сам он случился тогда, когда на Земле шел 2015 год. Ведь до Проксимы Центавра – ближайшей к Солнцу звезды – примерно 4 световых года.

Система Центавра на небе.

Ученые прикинули: вспышка на «соседке» была в 10О раз мощнее аналогичных вспышек, когда-либо происходивших на Солнце. При этом доза смертоносной радиации в сотни тысяч раз превышала уровень, создаваемый нашим светилом, даже если бы оно разбушевалось сверх всякой меры.

Словом, инопланетянам повезло гораздо меньше, чем астрофизикам.

- Живые существа — даже микробы - вряд ли способны пережить столь чудовищный катаклизм, - уверена МакГрегор.

А они, подобные катаклизмы, на Проксиме Центавра, судя по всему, не редкость. В 2017 году Меридит с теми же коллегами «наблюдали» вспышку, которая увеличила светимость звезды в тысячу раз – зафиксировали ее с помощью радиотелескопов комплекса ALMA.

Ученые уже тогда сильно огорчили энтузиастов. По сути, лишили их надежды на то, что братья по разуму отыщутся где-нибудь поблизости.

Нынешние исследования, результаты которых опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters, подтвердили худшие прогнозы. Даже, если та - давнишняя - вспышка погубила не всех обитателей ближайшего к нам мира, то более мощная вспышка, последовавшая через два года, добила оставшихся.

Конец света в 4 световых годах от Земли

А надежды найти братьев по разуму, проживающих не слишком далеко от Земли, были. Как раз на Проксиму Центавра их и возлагали — конкретно на планету у этой звезды, которую назвали Proxima b. О том, что она, несомненно, существует астрономы Европейской Южной обсерватории (European Southern Observatory - ESO) объявили 24 августа 2016 на специальной пресс-конференции, которая прошла в головном офисе обсерватории под Мюнхеном.

Звездная система Центавра — ближайшая к нам. До нее чуть больше 4 световых лет. В системе три звезды - Альфа Центавра А, Альфа Центавра В и Проксима Центавра. Две звезды - А и В - похожи на наше Солнце и по характеристикам, и по размеру. Проксима Центавра - красный карлик.

Планету, расположенную у ближайшей к Солнцу звезды ученые считали перспективной в смысле поисков разумной жизни.

Красный карлик чуть больше, чем наш Юпитер. Света дает всего 0,15 процента от солнечного. Весит примерно в 10 раз меньше, чем Солнце. Но обнаруженная планета - Proxima b - расположена в 20 раз ближе, чем Земля к Солнцу. Поэтому тепла, которое она получает – 66 процентов от того, что дает нам Солнце - вполне хватает, чтобы греться, но не перегреваться.

Типичный красный карлик и Солнце.

К настоящему времени известно: Proxima b – каменистая планета. Она на 30 процентов тяжелее Земли, а в диаметре они почти не отличаются.

Proxima b вращается по круговой орбите, делая один оборот за 11,2 земных суток - то есть, год там длится меньше наших двух недель.

И самое главное: Proxima b находится в зоне обитаемости, то есть, на комфортном расстоянии от своей звезды - там, где вода может присутствовать в жидком виде.

Ученые не исключали, что на обнаруженной планете имеются и атмосфера, и океаны, называли ее «второй Землей», верили, что там может кто-то жить — вплоть до разумных существ. Но теперь там точно никого не осталось. По мнению Мередит, вспышка на Проксиме Центавра уничтожила и океаны, и атмосферу – буквально выжгла их. Словом, устроила конец света.

Красные карлики буйные - им нельзя доверять жизнь.

А жаль. Proxima b находится в пределах человеческой досягаемости. Когда-нибудь можно было бы и долететь. Но теперь подобные планы выглядят бессмысленно — на кого глядеть, если там никого уже нет. Сильно огорчает и другое. Ведь красные карлики более всего распространены во Вселенной. В спиральных галактиках, таких как наш Млечный путь, их примерно 70 процентов от всех звезд. Большинство ближайших к нам звезд — красные карлики. В последнее время именно они радовали землян - «показывали» свои похожие на Землю планеты. И повышали шансы найти среди них обитаемые.

Но если красные карлики такие буйные и недружелюбные, то какая уж в их окрестностях жизнь?

КСТАТИ

Человечество не застраховано от апокалипсиса, который способно устроить Солнце.