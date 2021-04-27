Гала-ужин премии «МУЗ-ТВ»: Бузова в платье невесты, миниатюрная Лолита в коже и позорно сбежавший Меладзе

Ольга Бузова выбыла из списка ведущих премии, но претендует на победу в нескольких номинациях. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Из-за бушующей пандемии премию "МУЗ-ТВ" в прошлом году, как известно, пришлось отменить. Зато теперь артисты с лихвой наверстывают упущенное. В честь предстоящего музыкального праздника звезды собрались на гала-ужине, где наконец раскрыли главные интриги: имя четвертого ведущего и список номинантов, которые будут бороться за заветные "тарелочки" сразу по итогам двух лет. Зрительское голосование, в котором предстоит выбрать лучшую певицу, певца, клип, группу и т.д., продлится еще месяц, а четверка ведущих теперь выглядит так: Ксения Собчак, Настя Ивлеева, Александр Ревва и Дмитрий Нагиев.

Диана Арбенина, Григорий Лепс и Валерия. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Звезда ТикТока Даня Милохин. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ольга Бузова, которая выбыла из списка ведущих, даже не успев попробовать свои силы в прямом эфире, появилась на ужине одной из первых. Наряд ведущей - специально созданное для нее белое платье с экстремальным декольте и рукавами-крылышками словно намекал: Оля вновь завидная невеста, и готова к серьезным отношениям.

Эксклюзивный наряд Ольги Бузовой спереди... Фото: Алена МАРТЫНОВА

...и сзади. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Крылья тут неслучайны: я хочу летать! Я устала быть сильной. Хочу снова почувствовать себя легкой, желанной, - призналась поющая ведущая репортерам, а потом, встретив Лолиту и едва не разрыдавшись у нее на плече, во всеуслышание объявила: - Все мужики козлы, мы с Лолой решили быть вместе!

Сама Лолита Милявская в черном кожаном комбинезоне действительно эффектно смотрелась рядом со звездой "Дома-2".

- Вот такой я сегодня "жених", вся в черном, - пошутила Лолита, демонстрируя на камеры тонкий стан. Но журналистов интересовало другое: как "мастодонты" шоу-бизнеса смотрят на засилье тиктокеров.

Ольга Бузова и Лолита. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Знаете, мы все это уже проходили. Нет никакой конкуренции, все нормально, - ответила певица. - Вот раньше, к примеру, был "Ласковый май", который давал по два-три концерта в каждом городе. Естественно, у популярных артистов был спад. Но в такой момент артист начинает искать что-то новое: внешность, репертуар. Это абсолютно нормальный пинок под одно место. Можно сколько угодно брюзжать на эту тему, но есть хорошее выражение: «Встретимся у кассы». А у кассы сегодня молодежь. Это значит только одно: зритель устал от привычных артистов, ему нужно разнообразие. А я так вообще молодежь обожаю. Вот недавно схлопотала хейта у себя на странице после посещение концерта Элджея, которого очень люблю. Вы бы видели, какая там публика. Ни одного пьяного, весёлые, довольные. И я отрывалась, как в последний раз!

Лолита стала еще стройнее. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Среди гостей ужина отметились Ани Лорак, Григорий Лепс, Валерия с Иосифом Пригожиным, Диана Арбенина, Артик и Асти, Клава Кока, Мари Краймбрери, Нюша, Егор Крид, Даня Милохин и Тимати, которого узнали издалека по двухметровым амбалам-охранникам. Настоящий фурор вызвало редкое появление Светланы Лободы, которая сильно похудела, став буквально тростинкой.

Певица Зиверт. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Похудевшая Светлана Лобода. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Я почти полтора года не выходила в свет, - призналась наставница детского "Голоса". - И да, я всерьез занялась собой. Добавила спорта, отказалась сладкого, глютена и лактозы. Вот результат!

Но все внимание прессы, как всегда, приковал Филлипп Киркоров. Поп-король позировал фотографам, меняя девушек, как перчатки: Ольга Бузова, Зиверт, Ани Лорак... А еще не забывал учить звездных коллег голосованию на "Евровидении", куда в этом году отправляет участницу от Молдавии Наталью Гордиенко. Мол, с одного номера можно послать 20 смс в поддержку его фаворитки - не подведите, друзья, не забудьте пополнить свой баланс!

Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- У меня 30 апреля день рождения, исполнится 54 года. И в этот день я по традиции что-нибудь эдакое представлю, - анонсировал артист. - Этот год был непростой, вакцинированный, душевнобольной. И это не могло не отразиться на моем творчестве. Коронавирус разделил нашу жизнь на до и после, и я не исключение. Я назвал этот новый период «седина в бороду, бес в ребро». У меня в голове порой такие мысли роятся, аж самому страшно!

Поп-король менял девушек, как перчатки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- И что же нашептывают вам ваши бесы? Это касается творчества или личной жизни? - поинтересовалась "КП" у Филиппа Бедросовича.

- Ну, личная жизнь идет параллельно. Она у меня сумбурная, разнообразная, я себе ни в чем не отказываю, - признался Киркоров и не преминул похвастать своим нарядом. - Эти ботиночки я урвал на знаменитой коллаборации Симона Роша и H&M по знакомству. Мне они достались практически даром, гораздо дешевле, чем этот замечательный клатч от Dolce&Gabbana. Он стоит, как пара однушек в Бутово, - поделился певец и раскрыл сумочку, продемонстрировав на камеры четыре пятитысячных купюры. - Карточками я не пользуюсь, привык наличкой расплачиваться по старинке. Здесь моя средняя сумма на вечер - 20 тысяч рублей. Хватит, чтобы сводить кого-нибудь после ужина на тайную вечерю. Вот как раз выбираю себе компанию...

Поп-король продемонстрировал репортерам содержимое своей микро-сумочки - 20 тысяч рублей наличными. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Филипп Киркоров с лучшей подругой Ани Лорак. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В этот момент рядом с поп-королем появилась его лучшая подруга Ани Лорак, которая недавно шокировала общественность недвусмысленным намеком на домогательства от известного продюсера Константина Меладзе. По словам артистки в интервью Борису Корчевникову, в 2007 году знаменитый наставник поставил ее перед выбором: либо "определенные условия", либо до свидания. Лорак выбрала второй путь, о чем ни разу не пожалела. Кстати, организаторы гала-ужина этот скандальный выпуск "Судьбы человека", похоже, не смотрели: Лорак усадили за один стол с братом продюсера Валерием Меладзе... Кстати, ни одна из артисток, которых журналисты в этот вечер терзали вопросом о ситуации певицы, не поддержала Ани.

Ани Лорак. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Мне кажется, все стали помешаны на харассменте и ищут его там, где его просто нет. Меня ради карьеры никто никогда не пытался соблазнить, я всю жизнь делала все сама, - прокомментировала конфликт Лорак с Меладзе Лолита.

А Светлана Лобода, которая в свое время пела и плясала в "ВИА Гре" под чутким руководством Константина Меладзе, высказалась еще резче.

- Знаете, столько спекуляций на эту тему. Многие женщины просто пользуются моментом и хоронят карьеры великих артистов. А я за то, чтобы они все таки жили. И насколько эти истории правдивы, мы до конца не знаем. Глядя на меня, как вы думаете, мне можно сделать непристойное предложение? Я считаю, что нет, - заявила Светлана.

Мари Краймбрери. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Между тем, журналистам удалось спросить о конфликте и самого Валерия Меладзе. Вот только реакция темпераментного артиста, который в свое время, будучи женатым, крутил роман со своей подопечной Альбиной Джанабаевой, оказалась более, чем бурной. Певец сделал вид, что слышит о домогательствах впервые, и обвинил прессу в грязных слухах.

- Какой негодяй это придумал? - сурово насупив брови, накинулся Меладзе на репортеров, а затем буквально сбежал от камер, втиснувшись в битком набитый лифт и на ходу выкрикивая ругательства. - Вы ужасные вопросы задаете, научитесь о чем-то поинтереснее спрашивать! Учитесь, учитесь и еще раз учитесь! - возмутился певец, скрывшись от прессы за дверями лифта.

КСТАТИ

В этом году «Премия МУЗ-ТВ 20/21» состоится 4 июня в «Мегаспорте» и пройдёт уже в 18 раз - получается, отметит совершеннолетие. А награждать звёзд впервые будут по итогам сразу двух лет.

Изменились и номинации: в этом году их станет меньше, а значит, конкуренция между артистами увеличится. По каждой номинации составлен шорт-лист из 5-6 кандидатов: теперь зрителям предстоит выбрать лучшего путём голосования на официальном сайте "МУЗ-ТВ".

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