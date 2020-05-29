Скандальный дебют Бузовой откладывается: премию "МУЗ-ТВ" перенесли на 2021 год

Премия "МУЗ-ТВ" - одно из главных музыкальных событий года - в июне должна была отметить свое совершеннолетие. Но впервые за 18 лет событие вынуждены были перенести: церемония, назначенная на 5 июня 2020, состоится ровно через год - 11 июня 2021 на площадке стадиона "ВТБ Арена". Организаторы до последнего надеялись провести шоу вовремя, но пандемия коронавируса и режим самоизоляции все-таки внесли свои правки.

- Это было одно из самых сложных решений за всю историю премии, но мы не видим иного варианта развития событий, - объявил гендиректор телеканала «МУЗ-ТВ» Арман Давлетяров. - Вся международная команда потратила много сил на то, чтобы в этом году церемония стала незабываемой для зрителей. Но из-за сложившейся ситуации участники режиссерско-постановочной команды даже физически не могут участвовать в реализации шоу, находясь на самоизоляции в других странах. Впервые в истории «Премии МУЗ-ТВ» в следующем году церемония награждения состоится по итогу сразу двух лет - 2019-го и 2020-го.

Ольга Бузова на премии "Муз-ТВ" 2019 года.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Состав ведущих при этом останется неизменным. На сцене и красной дорожке встречать звездных гостей будут Александр Ревва, Максим Галкин, Ксения Собчак и впервые - Ольга Бузова. Напомним, именно ее назначение, объявленное в начале марта, вызвало грандиозный скандал. "Новенькой" Бузовой заменили старейшую ведущую церемонии Леру Кудрявцеву, забыв предупредить ее об этом.

- У меня 15-летний опыт работы на телевидении, - напомнила тогда дебютантка Бузова. - Поэтому я ничего не боюсь, и хочу поблагодарить Армана за доверие. Импровизация вообще мой конек. Надеюсь, я среди таких легендарных коллег стану вишенкой на торте, и все пройдет отлично. Это будет самая горячая премия за все 18 лет!

Певица на ковровой дорожки музыкальной премии в 2017 г.Фото: Евгения ГУСЕВА

А вот Лера Кудрявцева на эту новость отреагировала жестко, забрав с телеканала свою трудовую книжку.

- Когда ты узнаешь новости из СМИ, а не от своего друга, возникает вопрос - а есть ли вообще дружба? - возмутилась уволившаяся телеведущая.

КСТАТИ

По словам организатором, все купленные ранее билеты на «Премию МУЗ-ТВ» сохраняют своё действие в новую дату, информация по политике обмена и возврата приобретённых билетов опубликована на сайте Concert.ru.

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