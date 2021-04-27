Goods.ru получил новое имя СберМегаМаркет

Сбер переименовал маркетплейс goods.ru, ставший частью его экосистемы, в СберМегаМаркет. Кроме имени изменились логотип и фирменный стиль торговой электронной площадки. Для их разработки использовался общий стиль экосистемы Сбера, в том числе цветовая гамма. Полный ребрендинг, включая обновление стратегии развития, будет проведен до конца второго квартала этого года.

Как сообщили представители Сбера, изменения не коснутся пользователей и продавцов маркетплейса. Вся информация из личных кабинетов клиентов на goods.ru будет перенесена на СберМегаМаркет. Сохранятся и накопленные покупателями бонусные рубли. При этом перезаключать коммерческие договора не потребуется – все условия остаются в силе. Привычные для покупателей способы доставки сохраняются, в том числе удобная опция «Закажи и забери», позволяющая в тот же день забрать забронированные на маркетплейсе товары в выбранном розничном магазине.

Сайт уже работает на домене https://sbermegamarket.ru/ - пользователи goods.ru перенаправляются на него автоматически. Обновлено и мобильное приложение маркетплейса.

В дальнейшем интеграция в экосистему Сбера продолжится. Уже сейчас для клиентов доступен быстрый вход в СберМегаМаркет без логина и пароля по Сбер ID. Подписчики СберПрайма и СберПрайм+ при заказе от 500 рублей могут воспользоваться бесплатной доставкой товаров весом до 50 килограммов. А вскоре покупатели начнут получать бонусы СберСпасибо и расплачиваться ими за товары и услуги.

О сделке Сбера и группы «М.Видео - Эльдорадо» с основателем и совладельцем goods.ru Александром Тынкованом стало известно в апреле 2021 года. По условия сделки Сбер стал владельцем 85% процентов маркетплейса, «М.Видео — Эльдорадо» получила 10%, основатель «М.Видео» Александр Тынкован сохранил за собой долю в 5%.

- СберМегаМаркет имеет большое значение для развития экосистемы Сбера. Конкуренция на рынке электронной коммерции уже велика и будет только нарастать, но жители страны от этого только выиграют, - комментирует первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. - Мы поставили перед собой цель войти в число крупнейших игроков на рынке электронной коммерции России к 2023 году, и СберМегаМаркет станет важным элементом для достижения этой цели.

Планируется, что СберМегаМаркет превратится в главную электронную коммерческую площадку Сбера, которая уже сейчас предлагает покупателям 16 категорий товаров – более 2,5 миллионов наименований. Это электроника и бытовая техника, товары для дома, одежда, строительство и ремонт, детские товары и многое другое другие. Их число со временем будет только расти.

- С помощью маркетплейса мы хотим предоставить всем жителям России лучший опыт онлайн-покупок. Безграничный ассортимент, низкие цены, безопасность платежей, выгодное финансирование и рассрочки оплаты, быстрая доставка, широчайшая география присутствия, интуитивно понятный интерфейс, бесшовная интеграция с другими сервисами экосистемы Сбера - именно таким мы с нашими партнёрами хотим сделать наш маркетплейс, - подчеркнул Лев Хасис.

На площадке СберМегаМаркета собраны крупнейшие интернет-магазины России, каждый из которых уже успел положительно зарекомендовать себя среди покупателей. На сегодняшний день доставка из СберМегаМаркета доступна для 450 городов России. Каждый день к платформе присоединяются новые партнеры, расширяя ассортимент и создавая друг другу конкуренцию по ценам.

- Благодаря синергии с экосистемой Сбера мы сможем сделать сервис СберМегаМаркет комфортнее и удобнее для пользователей, - рассказал генеральный директор СберМегаМаркета Соломон Кунин. - Среди ключевых партнёрств ближайшего времени - подключение к платформе СберМаркет, что обеспечит расширение ассортимента товаров повседневного спроса с экспресс-доставкой, и интеграция со СберЛогистикой, в результате которой у нас появится инфраструктура хранения товаров.

По его словам, это слияние значительно увеличит качество сервиса и повысит скорость доставки, а также поможет привлечь на платформу новых продавцов.